الدوما الروسي: انتهاء خطر الصدام المباشر بين موسكو وواشنطن

أعلن مجلس الدوما الروسي في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن خطر الصدام المباشر بين موسكو وواشنطن قد زال

وقال الدوما الروسي: العلاقات بين موسكو وواشنطن تتجه نحو الحوار والتفاهم



ويأتي ذلك بعد تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق قال فيها، إن العلاقات بين موسكو وواشنطن تقف على أنقاض.

وأضاف بيسكوف لصحيفة "إزفستيا": "نأمل أنه سيكون بمقدورنا (روسيا والولايات المتحدة)، مع التقدم في طريق التسوية الأوكرانية، البدء في إحياء علاقاتنا الثنائية التي هي في الواقع مُدمرة".

وتابع بيسكوف أن "موسكو تعتقد، والعديد من محاورينا الأمريكيين يشاركوننا وجهة النظر هذه، أن إمكانات علاقاتنا كبيرة وهي مفيدة للطرفين. لذلك نأمل أن نتمكن، مع التقدم في طريق التسوية الأوكرانية، من البدء في إحياء علاقاتنا الثنائية".

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة «بوليتيكو» نقلا عن مصادر، بإجراء محادثات أمريكية روسية بشأن أوكرانيا في ميامي بولاية فلوريدا.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن موسكو ستسعى لتوسيع مكاسبها في أوكرانيا إذا رفضت كييف وحلفاؤها الغربيون مطالب الكرملين في محادثات السلام.

وبحسب شبكة «العربية»، ذكر بوتين، خلال اجتماع سنوي مع كبار ضباط الجيش، أن موسكو تفضل تحقيق أهدافها و"اجتثاث الأسباب الجذرية للصراع" بالوسائل الدبلوماسية، لكن أضاف أنه "إذا رفض الجانب المعارض ورعاته الأجانب المشاركة في حوار موضوعي، ستحقق روسيا تحرير أراضيها التاريخية بوسائل عسكرية"، وفق تعبيره.

وتعتبر أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون أن أعمال روسيا تمثل انتهاكًا لسيادتها وعدوانًا غير مبرر.

وقال بوتين إن الجيش الروسي أخذ المبادرة الاستراتيجية ويتمسك بها بقوة على طول الجبهة، وحذر من أن موسكو ستتحرك لتوسيع "منطقة أمنية فاصلة" على طول الحدود الروسية.

يشار إلى أن روسيا تطالب بالسيادة على مناطق لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية وهو ما ترفضه كييف.

وأعلن الرئيس الروسي أن القوات المسلحة الروسية نجحت، خلال العام الجاري 2025، في تحرير ما يزيد على 300 بلدة ومركز سكني، في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ووصف بوتين التصريحات حول احتمال شن روسيا هجومًا على أوروبا بأنها "أكاذيب وخزعبلات".

