قال عضو لجنة الشؤون الدولية في الدوما الروسي دميتري بيلك، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لم تعترض أبدا على ضمانات الأمن لأوكرانيا، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بهذا الشأن مع روسيا وألا تتعارض مع أمنها القومي.

وأضاف عضو "الدوما" الروسي في تصريحات لوكالة "نوفوستي": "لا ينبغي أن تشمل ضمانات أوكرانيا وجود قوات عسكرية أجنبية على أراضيها، وهو ما تسعى إليه دول أوروبا الغربية".



وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أكد سابقًا أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقت على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشابهة للمادة الخامسة من حلف "الناتو".

الضمانات الأمنية لأوكرانيا

وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو وواشنطن توصّلتا إلى تفاهم بأن على أوكرانيا العودة إلى أسس الحياد وعدم الانحياز والدولة الخالية من الأسلحة النووية. وعلى أساس شروط الحياد هذه اعترفت روسيا باستقلال أوكرانيا في عام 1991.

وتابع النائب الروسي بيلك: "أوكرانيا الحالية تتوسل لنفسها امتيازات، وكأنها تأمل في الانتقام. ولكن كما أظهر التاريخ، فإن جميع الضمانات التي تقدمها أوروبا لا تساوي شيئا. ربما تحاول كييف وأوروبا تلبية الرغبات بالأماني. لذلك إذا كانوا يعدون كييف بجبال من ذهب والتدخل بعد أول صافرة، فذلك رغبة في إنهاء هذا النزاع العسكري غير المربح لأوكرانيا في أسرع وقت."

وجدير بالذكر أن في يونيو 2024، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا تقوم على وجوب سحب القوات الأوكرانية من أراضي الأقاليم الجديدة لروسيا، وتخلي كييف عن النوايا للانضمام إلى "الناتو"، وإجراء عملية نزع السلاح وإزالة النازية، وكذلك قبول وضع محايد خارج التكتلات وخال من الأسلحة النووية.

