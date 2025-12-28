مدرب سلة الاتحاد: لدينا حافز قوي للتتويج بلقب السوبر

18 حجم الخط

كشف الإسباني أوسكار كوينتانا المدير الفني لرجال السلة بنادي الاتحاد السكندري؛ صعوبة المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي، التي تقام في السابعة مساء اليوم الأحد علي صالة الشباب والرياضة بالغردقة في بطولة كأس السوبر المصري.

تصريحات مدرب سلة الاتحاد السكندري

وأكد الإسباني في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة، أن كل فريق يمتلك حظوظ حصد اللقب، وأن فوز الأهلي في مباراة المرتبط في بطولة الدوري تختلف تماما عن بطولة السوبر.

تابع: "لدينا غيابات قد تؤثر علي نتيجة المباراة، لكن لدينا حافزا للتتويج باللقب، ونسعى بكل قوتنا لحصد كأس السوبر".

أتم الإسباني تصريحاته: إن فريق الأهلي يمتلك مفاتيح لعب كثيرة مثل عمرو الجندي وإيهاب أمين، وهم قادرون على صناعة الفارق في مثل تلك المباريات.

من جانب آخر أكد علي أحمد قائد فريق رجال كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، أن مباراة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، مباراة صعبة بكل المقاييس.

وأضاف أحمد، أن اللاعبين لديهم حافز كبير لحصد اللقب وتعويض خسارة بطولة دوري المرتبط.

تابع: "خسارة دوري المرتبط والأحداث التي تبعتها ستكون الحافز من أجل إرضاء الجماهير".

وواصل: "مواجهة الأهلي أصبحت معتادة للاعبي الاتحاد، في ظل تكرارها مؤخرًا، مشددًا أن كلا الفريقين يمتلكان قوام قوي من اللاعبين المميزين".

واختتم علي أحمد تصريحاته، أن المنافسة بين الأهلي والاتحاد قريبة نظريًا في ظل تقارب مستويات اللاعبين والتنافس على البطولات المحلية.

تصريحات ميدو طه لاعب سلة الاتحاد السكندري

ويري ميدو طه لاعب نادي الاتحاد السكندري، أن المنافسة علي الألقاب خلال المواسم الأخيرة، كانت تنحصر فريقه والنادي الأهلي.

وأكد طه على استعداد فريقه للمواجهة المرتقبة وأن جميع اللاعبين لديهم هدف واحد هو حصد اللقب لصالح سيد البلد.

زاد: "الرغبة لحصد اللقب تأتي تأكيد على أن خسارة لقب دوري المرتبط غير سهلة خاصة أن الفريق كان الأحق باللقب".

وواصل طه: إن مواجهة المارد الأحمر هي حرب نجحوا في الاستعداد لها رغم الغيابات الفريق، مشيرا إلى أن لديهم ثقة لتحقيق اللقب اليوم، وأن لاعبي الفريق المتواجدين حاليا قادرين على انتزاع اللقب والعودة به إلى الإسكندرية.

واختتم ميدو طه تصريحاته: "اللاعبين المصابين تواجدوا معنا لدعمنا في أننا فريق واحد دائما، وأن الكأس ستكون هدية لاعبي الفريق إلي جماهير سيد البلد والعودة بها مرة أخرى إلى الإسكندرية".

