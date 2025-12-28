القابضة للمياه تمد فترة الترشح لجائزة التميز إلى 8 يناير

18 حجم الخط

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن مد فترة استيفاء وتقديم ملفات الترشح لجائزة التميز الداخلي لفئة مراكز خدمة العملاء والخط الساخن، وذلك حتى 8 يناير 2026.

وأوضحت الشركة أن الجائزة تُعد مؤهِّلة للمشاركة في جائزة التميز الحكومي لفئة مكاتب الخدمة الأمامية، ويتم تنظيمها بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار دعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي.

وأكدت الشركة القابضة أن استقبال ملفات الترشح يتم عبر المنصة الإلكترونية للجائزة، وفقًا للمعايير والضوابط المعلنة، داعية مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة إلى استكمال ملفاتها في الموعد المحدد لضمان المشاركة.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية الـ13 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بشرائح مساحات محددة تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 30/12/2025، بمقر جهاز المدينة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تستهدف توفير أراضٍ ووحدات سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، تنفيذًا لسياسة الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن العمراني وتوسيع فرص التملك للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أوضح مسئولو جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية الثالثة عشرة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم وطبقا لشرائح المساحات (۲۰۹م٢ - ٢٧٦م ٢ – 500م2 – 600م2 – 700م2) بنطاق منطقة الرابية.

وأشار مسئولو جهاز مدينة الشروق، إلى أنه سيتم دخول العملاء حتى الساعة 12 ظهرا ثم يتم البدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

كما استقبل المهندس محمد متولي صابر، رئيس جهاز مدينة الشروق، وفد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس أحمد علي محمد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، يرافقه الدكتور أحمد عمارة والمحاسب إيهاب المراكبي مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية وبحضور الدكتور أحمد إسماعيل مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات والمحاسب اكرم سعد محمد مساعد نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية والمحاسب ايمن الخشاب رئيس الإدارة المركزية إلى جانب القيادات المالية والتنفيذية والفنية والقانونية بالجهاز.

خلال الزيارة، تم فتح ملف التقنين على مائدة النقاش بشكل تفصيلي، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي الحالي، ومعدلات الإنجاز الفعلية بالمناطق المُضافة: السلام، طيبة، وشمال المدينة، مع الاتفاق على الإسراع في الانتهاء من المخططات تمهيدًا لاعتمادها وفق الضوابط التخطيطية المعتمدة.

