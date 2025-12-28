حرب المعادن النادرة

18 حجم الخط

من الطائرات المقاتلة إلى قضبان المفاعلات النووية والهواتف الذكية، تُعد معادن الأرض النادرة أساسية لمجموعة واسعة من المنتجات، ومن المتوقع أن ينمو سوق المعادن النادرة بشكل متسارع خلال العقد المقبل، مدفوعًا بقطاعات المركبات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والإلكترونيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، مما يجعل السيطرة على هذه الموارد أحد المفاتيح الأساسية لمستقبل التحول الاقتصادي والتكنولوجي العالمي.

ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، فإن هيمنة الصين على التعدين والمعالجة تعني أن هذه المعادن المتخصصة أصبحت سلاحًا يُستخدَم ضد المعارضين.. ردًا على الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها واشنطن، وبدا واضحا حرص الرئيس الأمريكي على استغلال الحرب الروسية الأوكرانية‎ في مقايضة إحلال السلام مقابل الحصول على المعادن النادرة التي تمتلكها أوكرانيا.

وتضمن العرض منح الولايات المتحدة حقوق امتلاك 50% من المعادن النادرة في أوكرانيا مقابل المساعدات العسكرية السابقة التي قدمتها واشنطن، والتي قدرت بنحو نصف تريليون دولار، وتشمل الليثيوم والتيتانيوم تمتلك أوكرانيا حوالي 20% من موارد الغرافيت العالمية، وهو معدن بالغ الأهمية في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية والمفاعلات النووية..

فالمعادن النادرة ليست نادرة من حيث الكمية، لكنها تتميز بنوع آخر من الندرة، فهي لا توجد منفصلة فى الطبيعة، بل تكون مختلطة مع معادن أخرى، مما يجعل استخراجها وفصلها عملية معقدة تتطلب تقنيات متقدمة.. وهذه التعقيدات في عمليات استخراج المعادن النادرة تنعكس مباشرة على أسعارها وتجعلها مرتفعة، إلى جانب خصائصها الفريدة التى تمنحها قيمة إستراتيجية عالية.

ولا تسيطر الصين على التعدين فحسب، بل تسيطر أيضًا على الغالبية العظمى من طاقة التكرير العالمية لهذه المواد وفي أوروبا، حذّرت شركات غربية من أن التوتر الحالي قد يهدد سلاسل التوريد العالمية، خصوصا في قطاعات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، التي تعتمد بشكل كبير على المعادن النادرة الصينية.

وتمتلك الصين المعادن الأرضية النادرة في العالم، وتأتي في مقدمة الدول القليلة المنتجة لهذا النوع من المعادن، وتحتكر قرابة نصف الاحتياطي العالمي للمعادن الأرضية النادرة، تليها البرازيل ثم فيتنام وروسيا، مقابل 12% فقط في الولايات المتحدة.

تمثل معادن الأرض النادرة مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والنيوبيوم عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه في صناعات البطاريات والمركبات الكهربائية والتوربينات الريحية والإلكترونيات الدقيقة. وبات تأمين إمدادات هذه المعادن يشكل ركيزة محورية للأمنين الاقتصادي والعسكري، فضلًا عن دوره الحيوي في تحول الطاقة العالمي.

وتمتلك القارة الأفريقية احتياطات ضخمة من هذه الموارد الاستراتيجية، أبرزها الكوبالت والذهب والليثيوم والنحاس، في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وموريتانيا وجنوب أفريقيا، ما يجعل القارة ساحة رئيسية للتنافس الدولي لتأمين سلاسل الإمداد العالمية.

كما تمتلك أفريقيا مجموعة من 17 عنصرًا معدنيًا أساسيًا تمثل العمود الفقري للتقنيات المتقدمة في مجالات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والإلكترونيات والدفاع. وتُستخدم هذه المعادن في تطبيقات عالية الأداء، مثل الفوسفور المستخدم في الشاشات والمحفزات الصناعية، وترتبط المعادن النادرة كذلك بصلب العلاقة بين الأمن الاقتصادي والسياسات الصناعية.

وفي هذا السياق، تمثل أفريقيا نموذجًا معقدًا؛ إذ تحتوي على احتياطات ضخمة من هذه الموارد، لكنها تواجه تحديات بنيوية في إدارة ثرواتها المعدنية ضمن النظام الجيواقتصادي العالمي الجديد. فالدول الأفريقية ذات اقتصاديات السوق الحرة غالبًا ما تفتقر إلى الأدوات المؤسسية والسياسات الصناعية التي تمكّنها من حماية أمنها الاقتصادي أو تحقيق قيمة مضافة من استخراج هذه المعادن.

كما أن الاعتماد شبه الكامل على الصين في مجالات التنقيب والتكرير والتصنيع، يجعل القارة الأفريقية في وضع تبعية هيكلية ضمن سلاسل الإمداد العالمية. وحتى الآن، فشلت غالبية الدول الأفريقية في بناء منظومات وطنية قادرة على تقليل هذا الاعتماد أو جذب استثمارات تكنولوجية مستقلة في هذا القطاع الحيوي.

وهذه الحرب الجيواقتصادية مرشحة للاستمرار، إذ ترى الصين أن هيمنتها على المعادن النادرة تمثل نقطة ردع وجزءا من إستراتيجيتها في مواجهة الضغوط الغربية، وإجمالًا، يمكن القول إن الحفاظ على الأمن المعدني العالمي يتطلب تعاونًا دوليًا وتوازنًا في المصالح بين الدول المنتجة والمستهلكة، لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية، ‎وبين التصعيد والتهدئة، يبقى العالم مترقبا نتائج هذا الصراع الذي يتجاوز التجارة إلى جوهر السيطرة على مستقبل التكنولوجيا العالمية.

