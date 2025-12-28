وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما

18 حجم الخط

أعلنت مؤسسة بريجيت باردو في بيان رسمي، عن وفاة الممثلة الفرنسية الأسطورية والناشطة في مجال الرفق بالحيوان بريجيت باردو، عن عمر يناهز 91 عاما.

تفاصيل وفاة بريجيت باردو

وجاء في بيان المؤسسة فرنسية المخصصة لحماية الحيوان: “تعلن مؤسسة بريجيت باردو، ببالغ الحزن والأسى وفاة مؤسِسَتها ورئيستها بريجيت باردو، الممثلة والمغنية العالمية الشهيرة التي اختارت التخلي عن مسيرتها الفنية المرموقة، لتكريس حياتها وجهودها لرعاية الحيوان ودعم مؤسستها”.

وذكرت المؤسسة، في تصريحات صحفية، أن الممثلة توفيت صباح اليوم الأحد في مقر إقامتها في لا مادراغ في سان تروبيه بجنوب فرنسا.

