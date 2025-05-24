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ثقافة وفنون

"في يوم وليلة" يواصل لياليه على مسرح ميامي في هذه المواعيد (صور)

مسرحية في يوم وليلة،
مسرحية في يوم وليلة، فيتو

يواصل فريق العرض المسرحي “في يوم وليلة” من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي التابعة للبيت الفني للمسرح، تقديم لياليه بنجاح كبير على خشبة مسرح ميامي بوسط القاهرة. 

ويقدم عرض “في يوم وليلة” في تمام التاسعة من مساء يومي الخميس والجمعة أسبوعيا، وتأتي فئات أسعار التذاكر: 57 - 82 - 107 جنيهات.

عرض في يوم وليلة 

عرض "في يوم وليلة" بطولة محمد علي رزق، سارة الدرزاوي، محمد الدمراوي، نديم هشام، نجلاء فوزي، كريم يحيي، محمد أمين، رانيا النجار، محمود الهنيدي، إسماعيل السيد، أحلام الرفاعي، اسلام سعد الدين، ديكور عمرو عبدالله الشريف، إستعراضات فدوي الهنيدي، ملابس مها عبدالرحمن، إضاءة محمود الحسيني كاجو، مكياج أدهم عفيفي، دعاية ممدوح صلاح، المخرجان المساعدان عبده فضل، حسن حسين، المخرج المنفذ إسلام سعد، العرض من تأليف وإخراج محمد عبدالستار. 

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عرض في يوم وليلة فرقة المسرح الكوميدي الفني للمسرح مسرح ميامي البيت الفني للمسرح

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