موسم جديد من عرض "طيب وأمير" على مسرح ميامي قريبا

تستعد فرقة المسرح الكوميدي، التابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، لتقديم موسم جديد من العرض المسرحي "طيب وأمير" على خشبة مسرح ميامي بوسط البلد، وذلك بعد فترة من التوقف بسبب أعمال التطوير والتجديد التي شهدها المسرح.

فرقة المسرح الكوميدي

وأكد الفنان ياسر الطوبجي مدير فرقة المسرح الكوميدي، أن مسرح ميامي كان قد أغلق مؤقتًا بسبب أعمال التطوير التي تهدف إلى تقديم تجربة مسرحية تليق بالجمهور، مشيرًا إلى أن المسرح يشهد حاليًا حالة من النشاط والتوهج الفني استعدادًا لعودة قوية.

مسرحية طيب وأمير

العرض من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، ويستلهم أجواءه من تراث الفنان الكبير نجيب الريحاني والأديب بديع خيري، وحقق نجاحًا جماهيريًا وفنيًا كبيرًا خلال عرضه السابق.

العرض من بطولة هشام إسماعيل، عمرو رمزي، تامر فرج، شيماء عبد القادر، أحمد السلكاوي، شريف حسني، مروة الصباحي، محمود فتحي، وفاء عبد الله، رشا فؤاد، جلال الهجرسي، فهد سعيد، مجدي عبد الحليم، رانيا النجار، محمد يوركا، أحمد النمرسي، محمود الهنيدي،ديكور د. حمدي عطية، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشعار طارق علي،ملابس أميرة صابر،استعراضات أسامة مهني، إضاءة أبو بكر الشريف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.