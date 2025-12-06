المسرح الكوميدي يعلن عودة عرض "العيال فهمت" قريبا

18 حجم الخط

أعلنت فرقة المسرح الكوميدي التابع للبيت الفني للمسرح، عن عودة عرض “العيال فهمت” قريبا في موسم جديد احتفالا بالعام الجديد 2026، وذلك على خشبة مسرح ميامي بوسط القاهرة.

مسرحية العيال فهمت

العرض مأخوذ عن الفيلم الغنائي صوت الموسيقى، من إخراج شادي سرور.

مسرحية العيال فهمت كانت قد قدمت لأول مرة العام الماضي من بطولة الفنانة رنا سماحة، رامي الطمباري، عبد المنعم رياض، وإيهاب شهاب ورانيا النجار وغيرهم.

البيت الفني للمسرح

وفي سياق آخر، يقدم البيت الفني للمسرح من خلال فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور، عرضي "سجن النسا" و"يمين في أول شمال" على خشبة مسرح السلام، بعد أن حققا منذ افتتاحهما نجاحًا جماهيريًا.

يقدم عرض “سجن النسا” بالقاعة الكبرى بمسرح السلام أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع الساعة التاسعة مساءً.

العرض من تأليف الكاتبة فتحية العسال، وإخراج يوسف مراد منير، ويشارك في بطولته كل من صفاء جلال، رباب طارق، شريهان الشاذلي، آية أبو زيد، عبير الطوخي، صافي فهمى، شريهان قطب، ليلى مراد، إيريني مجدي، ساندرا مُلقي، زينة قُطري، ولاء الجندي، وإكرامي وزيري، مع بطولة غنائية للفنانة هبة سليمان، بينما يشمل فريق العمل مخرج منفذ منى مهدي،إضاءة محمود الحسيني، ديكور محمود صلاح، أزياء سارة شكري، كتابة الأشعار أحمد الشريف، موسيقى وألحان لايف محمد عزت، تنفيذ الديكور والأزياء محمد عبد الحميد، استعراضات محمد بيلا، ماكيير أدهم عفيفي، وتصميم الدعاية جون رؤوف.



يذكر أن أحداث المسرحية تدور حول مجموعة من السجينات داخل سجن النساء، مقدمة رؤية مسرحية مصرية حديثة تسلط الضوء على قضايا المرأة من خلال مزيج من التراجيديا والكوميديا الغنائية الاستعراضية.

