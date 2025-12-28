أحمد السقا ومحمود الليثي ومعتز التوني وسامح حسين ضيوف "واحد من الناس" برأس السنة

18 حجم الخط

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في سهرة واحتفالية بمناسبة ليلة رأس السنة، على شاشة قناة الحياة، عددا من النجوم وفي مقدمتهم أحمد السقا وابنه الفنان ياسين السقا.

ويتحدث أحمد السقا خلال الحلقة في العديد من جوانب حياته الفنية والشخصية، ويكشف العديد من كواليس أعماله الفنية، وأيضًا يشارك النجم الصاعد ياسين السقا في احتفالية ليلة رأس السنة مع الإعلامي عمرو الليثي ويتحدث عن مظاهر الاحتفال بالعام الجديد وأبرز أعماله الفنية في ٢٠٢٥ ومشاريعه الفنية في المستقبل.

وتمتد السهرة لأكثر من خمس ساعات على الهواء، في احتفالية خاصة تحت عنوان " ليلة النجوم "، وبمشاركة مراسلين تنقل احتفالات الجماهير من شتى المحافظات على شاشة الحياة.

كما يشارك المخرج معتز التوني في الحلقة ويتحدث عن برنامج "فضفضت أوي"، والذي يذاع عبر منصة Watch it، ويقدم كواليس خاصة عن برنامجه الشهير وأحدث أخباره الفنية.

وأيضًا يشارك في الحلقة المطرب الشعبي محمود الليثي والذي يقدم باقة من أجمل وأحدث أغانيه الحديثة والقديمة وأهم الأغاني التي قدمها في ٢٠٢٥ والتي حققت نجاحا كبيرا.

كما يشارك النجم سامح حسين في الليلة، وسوف تذاع الاحتفالية مساء الأربعاء المقبل " ليلة رأس السنة " على شاشة قناة الحياة.

