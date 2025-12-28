الأحد 28 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الجامعة الألمانية بالقاهرة تناقش كيفية الحصول على الطاقة النظيفة

ندوة الطاقة الكهروضوئية
ندوة الطاقة الكهروضوئية بالجامعة الألمانية
نظمت الجامعة الألمانية بالقاهرة ندوة علمية متخصصة حول الخلايا الكهروضوئية والتنقل الكهربائي في مصر تحت شعار «طاقة متجددة لمستقبل أكثر إشراقا»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة أورجانيك مصر،، ووزارة الشؤون الاقتصادية البافارية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والأكادیمیین من مصر وألمانيا.

ضم الوفد كلا من كاتارينا هابرسبرونر، مديرة الجمعية البافارية لطاقة المواطن (BENG eG)، وخبير أول في جمعية مشاركة المرأة من أجل مستقبل مشترك (WECF)، وبيرند كيرشر، مدير جمعية صن هاوس بألمانيا ومهندس معماري، والدكتور دينيس هاين، عالم الابتكارات بشركة فارتا لتخزين الطاقة (VARTA Storage GmbH) ويورغ ماريوس إيبل، رئيس الجمعية الألمانية للطاقة الشمسية، ونائب رئيس الشؤون المؤسسية في آي بي سي سولار.

ونظمت الجامعة جولة ميدانية الخبراء الألمان لمدينة الطاقة الشمسية بحرم الجامعة (GUC Solar City).

تبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية في مجالات الطاقة المتجددة

 وأكد الدكتور محمود الخفيف، مدير برنامج الهندسة المدنية بـ الجامعة الألمانية بالقاهرة، أهمية التعاون الدولي في نقل الخبرات وتطویر حلول مبتكرة للطاقة النظيفة، مشیرًا إلى دور الجامعة الألمانية بالقاهرة كنموذج تطبيقي يجمع بين التعليم والبحث العلمي والتطبيق العم لي، موضحًا ان الندوة تساهم في تعزيز تبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية في مجالات الطاقة المتجددة والتنقل الكھربائي، بما يدعم توجهات التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات.

ومن جانبه، استعرض الدكتور مصطفى بركة، أستاذ الجيوماتکس والمعلوماتية وأستاذ برنامج الهندسة المدنية في الجامعة الألمانية بالقاهرة، نتائج بحث علمي ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجیا المصرية، تناول حلول النقل الأخضر الجذرية للحد من الانبعاثات في مصر، مؤكدا أهمية توظيف البحث العلمي في دعم السياسات البيئية وتحقيق التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة.

شملت الندوة محاضرات علمية متخصصة قدمها المشارکون، تضمنت عروضًا حول مشروعات الطاقة الشمسية في ألمانيا، وأنظمة البطاريات لتخزين الطاقة، إلى جانب استعراض حلول مبتكرة في تقنيات الخلايا الكهروضوئية ومحطات الطاقة الشمسية، وما تشهده من تطور متسارع على مستوى العالمي.

 بجانب عرض مشروعات طلابية أعدت خصيصا لهذه الفعالية من طلاب برنامج الهندسة المدنية، وهندسة الحاسبات، وهندسة المواد، وهندسة الميکاترونکس، تناولت موضوعات الخلايا الكهروضوئية والتنقل الكهربائي.

وأكد المشارکون أن الندوة مثلت منصة فعالة لتبادل المعرفة والخبرات بین الخبراء الألمان والأكاديميين المصريين، كما ساهمت في اطلاع طلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا على أحدث المستجدات العلمية والعملية والتكنولوجية في مجالات الطاقة الشمسية والخلايا الكهروضوئية والتنقل الكهربائي، وتعزيز وعيهم بدورهم المستقبلي في دعم الاقتصاد الأخضر.

