الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم محاضرة عن فن الترميم والتوثيق الفوتوغرافي للمباني التاريخية

محاضرة عن فن الترميم والتوثيق الفوتوغرافي للمباني التاريخية
نظم قسم التصميم بكلية العلوم التطبيقية والفنون بالجامعة الألمانية بالقاهرة محاضرة متميزة حول فن الترميم التاريخى قدمها المهندس هشام توحيد استشاري الترميم والموثق الفوتوغرافي للمباني التاريخية والتراثية.

تناولت المحاضرة الأسس الفنية والعلمية لفلسفة الترميم وأهمية الحفاظ على الهوية الأصلية للمنشآت التاريخية، وشملت محاورها عدة موضوعات رئيسية من أبرزها المبادئ المعتمدة دوليًا في فن الترميم والحفاظ المعمارى – كيفية تقييم الأضرار وتحديد أولويات التدخل - التطبيقات الرقمية الحديثة في توثيق التراث مثل المسح ثلاثى الأبعاد – دور التصميم  المعاصر في احترام السياق التاريخى، إلى جانب استعراض نماذج واقعية من مشروعات ترميم  محلية ودولية مع تحليل الخطوات والدراسات التي تسبق عمليات الترميم مثل توثيق الحالة الإنشائية وتحليل  المواد الأصلية والتدخلات المناسبة للحفاظ على القيمة المعمارية دون الإضرار بالطابع التاريخى.

وأوضح المهندس هشام توحيد،  صاحب الخبرة التي تزيد عن 25 عامًا في هذا المجال، أن فن الترميم  ليس مجرد إصلاح مبنى قديم بل هو عملية دقيقة تعيد الحياة إلى تاريخ المكان وتضمن انتقاله للأجيال القادمة.

أهمية مجال التصوير الفوتغرافي

 وتابع أن الحفاظ على التراث مسئولية مشتركة بين المصممين والمجتمع والجهات المعنية، كما تطرق إلى أهمية مجال التصوير الفوتوغرافي الذي يعد جزء أساسي من عمله، مُسلطًا الضوء على دوره  المحوري في الحفاظ على الهوية وحماية التراث إذ يُسهم في تسجيل حالة القطع الأثرية أو المباني قبل الترميم ليكون مرجعًا أساسيًا للمقارنة والدراسة.

 وقام خلال المحاضرة باستعراض عدد من الصور الفوتوغرافية من مجموعته الخاصة التي قام بتصويرها بنفسه للعديد من الأماكن التاريخية والأثرية.

شهد اللقاء حضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المهتمين بمجالات العمارة والترميم والتصوير والحفاظ على التراث العمرانى والتاريخي، حيث أخُتتم بجلسة نقاش مفتوح طرح فيه الطلاب أسئلتهم حول التحديات العملية في مشروعات الترميم وسبل تطوير قدراتهم للمشاركة في حماية المباني التراثية.

هشام توحيد خلال المحاضرة، فيتو 
ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار سلسلة من المحاضرات وورش العمل والزيارات الميدانية المتنوعة التي تنظمها الكلية بصفة دورية تتيح للطلاب الاحتكاك المباشر والتواصل مع الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.

