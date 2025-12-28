الشرطة النسائية تساعد عجوزا بكرسي متحرك على التصويت في الفيوم

18 حجم الخط

تقدم ضابطات الشرطة بالفيوم، ملحمة في خدمة المواطنين أثناء الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرتين الثانية والرابعة بمحافظة الفيوم، فقد وجدت إحدى الضابطات المكافآت بلجنة الوحدة المحلية بكفور النيل سيدة عجوز غير قادرة على المشي، على الفور تقدمت إليها بكرسي متحرك وقادتها إلى مقر اللجنة للإدلاء بصوتها، وانتظرتها خارج اللجنة حتى فرغت واصطحبها مرة أخرى خارج اللجنة.

من لهم حق التصويت

جدير بالذكر أن من لهم حق التصويت بالدائرتين الأولى والرابعة بانتخابات مجلس النواب 2025، يبلغ مليون و131 ألف و774 ناخب وناخبة، ويبلغ عدد اللجان الفرعية بالدائرتين 169 لجنة موزعة على 135 مقر انتخابي، ويبلغ عدد المقار الانتخابية بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم، 64 مقرًا تضم 89 لجنة فرعية، ويبلغ من لهم حق التصويت بالانتخابات 657 ألف و499 ناخب وناخبة.

كما أن عملية التصويت بالدائرة الرابعة التي تضم مركزي أبشواي ويوسف الصديق في 80 لجنة فرعية، موزعة على 71 مقرًا انتخابيًا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالانتخابات 474 ألف و275 ناخب وناخبة، وتعمل المحافظة علي تسهيل عملية التصويت في جميع اللجان.

الدائرة الأولي

وفي الدائرة الأولى التي تضم مركز ومدينة الفيوم والمخصص لها ثلاثة مقاعد، كانت الجولة الأولى قد أسفرت عن حسم مقعدين، بعد إعادة العملية الانتخابية بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث فاز محمد محمود عبد القوى مرشح حزب مستقبل وطن، وعلى أيوب مرشح مستقل، بينما يتنافس على المقعد الثالث في جولة الإعادة سيد أحمد سلطان مرشح حزب الشعب الجمهوري، ومحمد فؤاد زغلول مرشح حزب الوعي.

الداىرة الرابعة

أما الدائرة الرابعة التي تضم مركزي أبشواي ويوسف الصديق والمخصص لها مقعدان، فلم يُحسم أي منهما خلال الجولة الأولى، لتشهد جولة الإعادة منافسة بين يوسف الشاذلي مرشح حزب مستقبل وطن، وعلاء العمدة مرشح حزب الجبهة الوطنية، واللذين ينتميان إلى تحالف الأحزاب، في مواجهة مرشحين مستقلين هما مصطفى مؤمن، واللواء محمد تعيلب.

وكانت اللجان قد فتحت أبوابها في التاسعة صباحا، في ظل إجراءات تنظيمية لتسهيل الدخول والخروج، والتأكيد على توفير المناخ الآمن الذي يضمن حرية الاختيار وسلامة العملية الانتخابية، مع استمرار المتابعة حتى غلق صناديق الاقتراع.

