الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الشرطة النسائية تساعد عجوزا بكرسي متحرك على التصويت في الفيوم

عجوز تدلي بصوتها
عجوز تدلي بصوتها بمساعدة الشرطة النسائية، فيتو
18 حجم الخط

تقدم ضابطات الشرطة بالفيوم، ملحمة في خدمة المواطنين أثناء الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرتين الثانية والرابعة بمحافظة الفيوم، فقد وجدت إحدى الضابطات المكافآت بلجنة الوحدة المحلية بكفور النيل سيدة عجوز غير قادرة على المشي، على الفور تقدمت إليها بكرسي متحرك وقادتها إلى مقر اللجنة للإدلاء بصوتها، وانتظرتها خارج اللجنة حتى فرغت واصطحبها مرة أخرى خارج اللجنة.

من لهم حق التصويت

جدير بالذكر أن من لهم حق التصويت بالدائرتين الأولى والرابعة بانتخابات مجلس النواب 2025، يبلغ مليون و131 ألف و774 ناخب وناخبة، ويبلغ عدد اللجان الفرعية بالدائرتين 169 لجنة موزعة على  135 مقر انتخابي، ويبلغ عدد المقار الانتخابية بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم، 64 مقرًا تضم 89 لجنة فرعية، ويبلغ من لهم حق التصويت بالانتخابات 657 ألف و499 ناخب وناخبة.

كما أن عملية التصويت بالدائرة  الرابعة التي تضم مركزي أبشواي ويوسف الصديق في 80 لجنة فرعية، موزعة على  71 مقرًا انتخابيًا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالانتخابات 474 ألف و275 ناخب وناخبة، وتعمل المحافظة علي تسهيل عملية التصويت في جميع اللجان.

الدائرة الأولي

وفي الدائرة الأولى التي تضم مركز ومدينة الفيوم والمخصص لها ثلاثة مقاعد، كانت الجولة الأولى قد أسفرت عن حسم مقعدين، بعد إعادة العملية الانتخابية بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث فاز محمد محمود عبد القوى مرشح حزب مستقبل وطن، وعلى أيوب مرشح مستقل، بينما يتنافس على المقعد الثالث في جولة الإعادة سيد أحمد سلطان مرشح حزب الشعب الجمهوري، ومحمد فؤاد زغلول مرشح حزب الوعي.

الداىرة الرابعة

أما الدائرة الرابعة التي تضم مركزي أبشواي ويوسف الصديق والمخصص لها مقعدان، فلم يُحسم أي منهما خلال الجولة الأولى، لتشهد جولة الإعادة منافسة بين يوسف الشاذلي مرشح حزب مستقبل وطن، وعلاء العمدة مرشح حزب الجبهة الوطنية، واللذين ينتميان إلى تحالف الأحزاب، في مواجهة مرشحين مستقلين هما مصطفى مؤمن، واللواء محمد تعيلب.

انتخابات النواب، إقبال ضعيف على لجنة السيرة الحسنة بالإسكندرية في جولة الإعادة

ساعة أولى تصويت، إقبال متوسط على لجنة كفور النيل بالفيوم في انتخابات النواب

وكانت اللجان قد فتحت أبوابها في التاسعة صباحا، في ظل إجراءات تنظيمية لتسهيل الدخول والخروج، والتأكيد على توفير المناخ الآمن الذي يضمن حرية الاختيار وسلامة العملية الانتخابية، مع استمرار المتابعة حتى غلق صناديق الاقتراع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الهيئة الوطنية للانتخابات الثانية لانتخابات مجلس النواب الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 خدمة المواطنين مجلس النواب 2025 محافظة الفيوم

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية: نلتزم بالحياد الكامل بين المرشحين وانتخابات النواب 2025 تعكس صورة الجمهورية الجديدة

اصطفاف المواطنين أمام لجنة "فرح" بالقليوبية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب (صور)

الائتلاف المصري عن الانتخابات: ملامح تصويتية متغيّرة في المرحلة الأولى، تقدم للمستقلين وتراجع نسائي

هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟ أمين الفتوى يوضح الأحكام الشرعية (فيديو)

الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب

أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر.. تراجع كبير في سعر الذهب واستقرار الدولار.. والبورصة تواصل نزيف الخسائر

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

"دلهمو الغرقانة" حكايات إنسانية من قرية منسية تقاوم الاختفاء.. محنة عم محروس الذي ابتلع بيته الفيضان.. ومأساة فادية التي غرقت فرحة ابنتها في الماء.. وأحمد قضى ليلة العمر في مستنقع

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

اتفاقيات تعاون ومشاريع جديدة، نتائج هامة لزيارة وزير النقل لـ جيبوتي

أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

بديل شباك التذاكر، طرق الحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة بعد تبكيره

مع قرب نهاية ماراثون الانتخابات، استعدادات مكثفة بـ"النواب" لاستقبال الأعضاء الجدد

كسروا الأبواب وفروا، هروب جماعي لعشرات الشباب من مصحة في المريوطية يثير المخاوف (فيديو)

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالذكر عقب الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بمال قادم قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads