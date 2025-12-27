الأحد 28 ديسمبر 2025
غدا، نظر جلسة محاكمة 78 متهمًا في خلية "التجمع الأول"

تنظر غدا الأحد الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، جلسة محاكمة 78 متهمًا في القضية رقم 20698 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول.


تفاصيل محاكمة المتهمين

يشمل أمر الإحالة متهمين من الأول وحتى السابع تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.


أما المتهمون من الثامن وحتى الأخير، فوجهت لهم تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

تهم المتهمين

ويواجه جميع المتهمين، تهم ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب والانتماء لجماعة إرهابية، والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية.

وشهدت الجلسة الماضية حضور مترجم ومندوب السفارات المعنية، وتمت مناقشة طلبات الدفاع وتأجيل النظر في القضية إلى جلسة غدا الأحد لتقديم الطلبات.

