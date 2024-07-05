كل ما تريد معرفته عن نقاط البيع الإلكترونية POS

يتساءل كثيرون عن تفاصيل ما هية نقاط البيع الإلكترونية وهي أجهزة مخصصة لقبول معاملات الدفع الإلكتروني، والتي تسمح للتجار بقبول المدفوعات من عملائهم الذين يمتلكون أدوات دفع إلكترونية، مقابل السلع أو الخدمات التي يقدمها التاجر، كبديل للدفع النقدي.

وتطورت أجهزة نقاط البيع بمرور الوقت، وهناك أنواع مختلفة منها، مثل نقاط البيع الإلكترونية الذكية التي تعمل على نظام التشغيل Android POS، ونقاط البيع الإلكترونية المحمولة (mini POS)، ونقاط البيع الإلكترونية التي تعمل من خلالها مختلف الأجهزة، والهواتف المحمولة لأجهزة اللوحية، ونقاط البيع الناعمة، ونقاط البيع التقليدية.

بيانات البنك المركزي

وقال البنك المركزي في بيانات سابقة عديدة له إنه يتم زيادة التعامل من خلال نقاط البيع بشكل كبير بما يتناسب مع فكرة التحول الرقمي والشمول المالي.