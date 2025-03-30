أخبار مصر اليوم: أمطار على هذه المناطق.. خطوات شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع من محفظة الهاتف المحمول.. تجهيز 6000 ساحة لأداء صلاة العيد في القاهرة والمحافظات

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

حالة الطقس أول أيام عيد الفطر، تحذير من ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط،حيث تصل سرعة الرياح من 40:60 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2:3متر

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في محافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في نطاق المحافظة، حيث من المقرر أن تُقام الصلاة في تمام الساعة 6:12 صباحًا، وذلك وفق الحسابات الفلكية المعتمدة من الجهات المختصة.

نشر فرق الهلال الأحمر بمحيط المساجد الكبرى وساحات صلاة عيد الفطر بالمحافظات

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الهلال الأحمر المصري برفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مركز عمليات إدارة الأزمات والكوارث في المركز العام للهلال الأحمر المصري.

أبرز الكليات والتخصصات التي تضمها جامعة عين شمس الأهلية بالعاصمة الإدارية

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعزيز إسهامات نمط الجامعات الأهلية بما يساهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المُتخصصين والفنيين والخُبراء في شتى المجالات، بما يُحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المُجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.

الأوقاف: تجهيز 6000 ساحة لأداء صلاة العيد في القاهرة والمحافظات (صور)

تواصل وزارة الأوقاف تجهيز أكثر من ٦٠٠٠ ساحة بخلاف المساجد الكبرى في مختلف المحافظات، لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار خطة شاملة لضبط التنظيم وتوفير الأجواء الإيمانية المناسبة.

الأرصاد: أمطار على هذه المناطق أول أيام عيد الفطر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة ليلا على الصحراء الغربية والسواحل الغربية أول أيام عيد الفطر المبارك.

أداء الصلاة وتكريم أبناء الشهداء الأبرز، يوميات السيسي في عيد الفطر

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما هنأ الرئيس السيسى مسلمى مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

بعد تريند "هنجيب زبادي ولا حشيش؟!"، الأوقاف توجه نصائح هامة عن كيفية قضاء ليلة العيد

مع انتهاء شهر رمضان المبارك، يأتي العيد محملًا بالفرح والبهجة، لكن يبقى السؤال: هل يكون العيد امتدادًا لأجواء الطاعة والروحانيات، أم يتحول إلى موسم من الغفلة والتهاون؟! ففي الوقت الذي ودّعنا فيه رمضان بالدعاء والقيام، نجد البعض يسارع إلى العودة للمعاصي، وكأن الشهر كان محطة مؤقتة للعبادة، لا نقطة انطلاق للاستمرار في القرب من الله.

خطوات شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع من محفظة الهاتف المحمول

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن خطوات شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع من الهاتف المحمول، خاصة في حالة الطوارئ أو الأوقات المتأخرة من الليل، حيث أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تلك الخدمة للتسهيل علي المواطنين وتوفير الرفاهية لهم

نائب وزير الصحة يجري زيارات مفاجئة للمنشآت الطبية في 3 محافظات

قام الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، بعدة زيارات مفاجئة بمحافظات (المنوفية، والغربية، وكفر الشيخ) تفقد خلالها عددا من المستشفيات، وذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنوابه بالمتابعة الميدانية المستمرة والتواجد وسط الفرق الطبية والمواطنين، للتأكد من تقديم خدمات طبية ذات جودة، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير عمل المنظومة الصحية

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في القاهرة والمحافظات

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك والموافق غدا الاثنين وتكون صلاة العيد وفقا للتوقيت المحلى فى القاهرة 6:11صباحا

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