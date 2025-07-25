أكثر انتشارًا بين النساء، أنواع حصوات المرارة وكيفية الوقاية منها

تُعد المرارة عضوًا صغيرًا على شكل كمثرى، تقع في الجانب الأيمن من البطن أسفل الكبد، ووظيفتها الأساسية هي تخزين وإطلاق سائل الصفراء، الذي يُنتجه الكبد، للمساعدة في هضم الدهون وامتصاص بعض الفيتامينات في الأمعاء الدقيقة.

وتُعد حصوات المرارة السبب الأكثر شيوعًا للمشكلات المتعلقة بالمرارة. تتكون هذه الحصوات عندما تتصلب الصفراء وتُشكل كتلًا صلبة قد يصل حجمها إلى كرة الجولف، وقد تتواجد حصوة واحدة أو أكثر، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أنواع حصوات المرارة

حصوات الكوليسترول، تتكون معظم الحصوات من الكوليسترول المتصلب.

الحصوات الصبغية، أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل تليف الكبد ومرض فقر الدم المنجلي. تتكون هذه الحصوات من البيليروبين، وهو مركب يُنتجه الكبد عند تكسير خلايا الدم الحمراء القديمة.

كيف يحدث التهاب المرارة؟

يحدث التهاب المرارة عندما تسد حصوة إحدى القنوات الصفراوية، مما يمنع تدفق الصفراء. يمكن أن تُسبب البكتيريا أيضًا هذا الالتهاب.

وتشمل الأعراض الغثيان والقيء وألمًا في الجزء العلوي الأيمن من البطن، قد يزداد سوءًا عند التنفس بعمق، وقد يمتد إلى الظهر أو لوح الكتف الأيمن.

وعند الاشتباه في وجود مشكلة بالمرارة، سيقوم الطبيب بفحص المريض وقد يطلب تحليلًا للدم للبحث عن علامات عدوى، بالإضافة إلى فحوصات تصويرية مثل الموجات فوق الصوتية، أو الأشعة السينية للبطن، أو اختبارات دم لتقييم وظائف الكبد.

وبعض حصوات المرارة تكون "صامتة" ولا تُسبب أي أعراض، وبالتالي لا تتطلب علاجًا، ولكن في حال ظهور الأعراض، قد يُوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية تُسمى استئصال المرارة (Cholecystectomy). ويمكن للمريض أن يعيش حياة طبيعية بدون المرارة، حيث ستتدفق الصفراء التي يُنتجها الكبد مباشرة إلى الأمعاء

عوامل الخطر للإصابة بحصوات المرارة

توجد عدة عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بحصوات المرارة:

النساء: يعتقد الباحثون أن هرمون الاستروجين يلعب دورًا في تكوين حصوات المرارة، حيث يزيد من كمية الكوليسترول في الصفراء. كما أن الحمل قد يؤدي إلى تراكم "رواسب المرارة"، وهو سائل كثيف لا يمتصه الجسم بسهولة.

التاريخ العائلي: يزيد وجود تاريخ عائلي للإصابة بحصوات المرارة من خطر الإصابة بها. كما أن بعض المجموعات العرقية، مثل المكسيكيين الأمريكيين والأمريكيين الأصليين (خاصة قبيلة بيما في أريزونا)، تُعدّ أكثر عرضة للإصابة. يُعتقد أن جينات معينة قد تزيد من نسبة الكوليسترول في الصفراء.

السمنة: تُنتج الأجسام التي تعاني من زيادة الوزن كميات أكبر من الكوليسترول، مما يزيد من احتمالية تكوّن حصوات المرارة. كما أن المرارة قد لا تعمل بكفاءة في الأشخاص الذين يعانون من السمنة، خاصةً إذا كان معظم الوزن يتركز حول الخصر.

فقدان الوزن السريع: فقدان الوزن بسرعة كبيرة جدًا، سواء بسبب جراحات إنقاص الوزن أو الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية، قد يكون قاسيًا على المرارة ويزيد من خطر تكوّن الحصوات. يوصى بفقدان الوزن التدريجي بمعدل أقل من 1.3 كجم أسبوعيًا.

النظام الغذائي: الأطعمة الغنية بالكوليسترول والدهون، والنظام الغذائي منخفض الألياف، وتناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة (مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض) تزيد من احتمالية الإصابة بحصوات المرارة.

الأدوية: بعض الأدوية مثل حبوب منع الحمل والعلاج بالهرمونات البديلة (بسبب احتوائها على الإستروجين) وأدوية الفايبرات المستخدمة لخفض الكوليسترول، قد تزيد من خطر تكوّن حصوات المرارة.

داء السكري: الأشخاص المصابون بالسكري قد يكون لديهم مستويات أعلى من الدهون الثلاثية في الدم، مما يزيد من احتمالية تكوّن حصوات المرارة. يُعتقد أيضًا أن المرارة قد لا تستجيب للإشارات العصبية بشكل صحيح، مما يسمح بتراكم الصفراء.

خطوات وقائية للحفاظ على صحة المرارة

على الرغم من أن خطر الإصابة بحصوات المرارة يزداد بعد سن الأربعين، إلا أن هناك خطوات يمكن اتخاذها للمساعدة في الوقاية:

الحفاظ على وزن صحي: تجنب الصيام أو اتباع الحميات الغذائية القاسية.

تناول نظام غذائي صحي: غني بالألياف والدهون الجيدة (مثل زيت الزيتون وزيت السمك).

تجنب الأطعمة المكررة: اختر الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل والأرز البني بدلًا من المنتجات البيضاء.

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