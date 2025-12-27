جولة إعادة انتخابات النواب، عمليات التنسيقية تتابع التصويت بالدوائر الـ 19 الملغاة

18 حجم الخط

واصلت غرفة العمليات المركزية بـ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انعقادها اليوم السبت، لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، على المقاعد الفردية فقط، والتي تجرى يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر الجاري، في 19 دائرة داخل 7 محافظات، حيث تتابع الغرفة انتظام سير العملية الانتخابية وفتح وغلق اللجان الانتخابية وإقبال الناخبين.



غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب

وتتابع غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير العملية الانتخابية، سواء قبل فتح باب التصويت والاستعدادات، وفتح اللجان الانتخابية، وتتابع انتظام عملية التصويت على مدار اليوم منذ فتح اللجان في التاسعة صباحًا حتى غلقها في التاسعة مساءً، وعملية فرز الأصوات، ورصد كل ما يتعلق بانتظام العملية الانتخابية وإقبال الناخبين.

وتنعقد غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشكل دائم لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، حتى انتهاء العملية الانتخابية.

جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب

وتجرى انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر الجاري في الداخل، على المقاعد الفردية فقط، ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل.

ويتنافس في جولة الإعادة 70 مرشحًا على 35 مقعدًا، حيث تجرى جولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى داخل 7 محافظات كالآتي:

محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي

محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

