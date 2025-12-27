غرفة عمليات المؤتمر: رصدنا كثافات لمشاركة المرأة في عدد من القرى بانتخابات النواب

السبت 27 ديسمبر 2025
انتخابات مجلس النواب، افتتحت غرفة العمليات المركزية لحزب المؤتمر أعمالها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتابعت سير العملية الانتخابية بالدوائر الـ19 الملغاة على مستوى 10 محافظات، إلى جانب متابعة مجريات الأحداث بالدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح بمحافظة أسيوط لمتابعة مرشحة حزب المؤتمر الدكتورة أماني الليثي.

انتخابات مجلس النواب 

مجلس النواب، وقالت الغرفة إنها تابعت انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان الفرعية بالدائرة، والبالغ عددها 139 لجنة، حيث شهدت اللجان إقبالًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم وسط التزام كامل من الأهالي وحرص واضح على ممارسة حقهم الدستوري، في أجواء اتسمت بالهدوء والتنظيم والتعاون بين المواطنين.

الإنتخابات البرلمانية، كما قالت الغرفة كثافات ملحوظة لمشاركة المرأة في عدد من القرى، بما يعكس وعيها بأهمية المشاركة السياسية وتعظيم دورها في الاستحقاقات الانتخابية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية استمرار عملها على مدار اليوم لتلقي ومتابعة كافة التقارير الواردة من مندوبي غرفة عمليات مرشحة الحزب الدكتورة أماني الليثي، ورصد أي ملاحظات تتعلق بسير العملية الانتخابية.

