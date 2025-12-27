لجنة بالشيوخ تناقش مشكلات الإسكان الاجتماعي غدا

السبت 27 ديسمبر 2025
 تناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، في اجتماعها غدا الأحد، خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لحل المشكلات التي تواجه المواطنين في الإسكان الاجتماعي والمتوسط.

امتداد الطريق الصحراوي الشرقى من محافظة الأقصر حتى أسوان

 ويتضمن جدول أعمال لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أيضا، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين فارس، بشأن الإسراع في استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقى من محافظة الأقصر حتى محافظة أسوان.

إعادة تأهيل ورفع كفاءة وإنشاء بعض الطرق في نطاق مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء

كما تناقش اللجنة في اجتماعها يوم الأثنين، الاقتراخ برغبة المقدم من النائب سلامة سالم سلمان، بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة وإنشاء بعض الطرق في نطاق مركز بئر العبد  بمحافظة شمال سيناء.

اختصاصات لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ

ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حددت اختصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، حيث تنص المادة 52 على:  تختص لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بما يأتى:
- التعمير الحضرى والريفى
- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.

مناقشة كل ما يتعلق بملفات المرافق العامة للدولة 


- المرافق العامة.
- مواد البناء
- التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.
- التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.
- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.
- الإدارة المحلية والمجالس المحلية.

مناقشة التشريعات المتعلقة بملف الإدارة المحلية 


- تشريعات الإدارة المحلية
- الطيران المدنى والنقل الجوي
- النقل البري
- النقل البحرى والنهرى.
- قناة السويس.
- الموانئ والطرق والكباري
- السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.
 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.

