بشرى سارة لأصحاب الأرض، موعد ظهور أشرف حكيمي في الكان

كأس الأمم الأفريقية، أعلن الجهاز الفني لمنتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي، موعد ظهور أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان مع أسود الأطلس، في مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب بمشاركة 24 منتخبا.

موعد ظهور المغربي أشرف حكيمي

وقال الجهاز الفني لمنتخب المغرب، إنه من المتوقع مشاركة أشرف حكيمي ضمن تشكيل منتخب المغرب أمام زامبيا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وغاب حكيمي عن تشكيلة منتخب المغرب في أول مباراتين بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية، ضد جزر القمر ثم مالي، بسبب خشية المدرب وليد الركراكي من المخاطرة بإشراك اللاعب، العائد من الإصابة، مبكرًا.

ويخوض المنتخب المغربي البطولة القارية على أرضه وسط دعم جماهيري، وطموحات كبيرة للمنافسة على اللقب، في ظل امتلاك جيل مميز من اللاعبين وخبرة متراكمة بعد النجاحات الأخيرة، ما يجعل انطلاقة البطولة اختبارًا حقيقيًا لطموحات “أسود الأطلس”.

إصابة قوية في دوري أبطال أوروبا

وكان أشرف حكيمي قد تعرض لإصابة قوية قبل شهرين، عبارة عن إلتواء في الكاحل، خلال مشاركته في مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ الألماني في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

وحقق منتخب المغرب الفوز في الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب جزر القمر بهدفين نظيفين، قبل التعادل في الجولة الثانية أمام منتخب مالي العنيد بهدف لكل فريق.

