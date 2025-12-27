السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

سؤال برلماني عن أزمات تطوير التعليم وكابوس التقييمات وسناتر الدروس الخصوصية

سناتر الدروس الخصوصية
سناتر الدروس الخصوصية
18 حجم الخط

 وجه إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول الخطة الحقيقية لتطوير التعليم.

عدم شعور الطالب بما يحدث من تطوير في التعليم 

وتساءل النائب: لماذا لا يشعر الطالب ولا ولي الأمر بأي تحسن ملموس رغم الجهود التي يبذلها وزير التعليم؟، متابعا: إلى متى تظل السياسات التعليمية للتعليم قبل الجامعى متخبطة وغير مستقرة وكأننا فى حقل تجارب؟.

شكاوى بسبب التقييمات في المدارس

وأشار إلى أن التقييمات فى المدارس وشكاوى التلاميذ والمعلمين معًا من هذا النظام أصبح كابوسًا على التلاميذ والمعلمين، مؤكدا أن ظاهرة السناتر التعليمية امتدت إلى القرى والنجوع على مستوى جميع المحافظات رغم تصريحات المتكررة بأن تطوير وتحديث التعليم سيقضى على هذه الظاهرة الخطيرة.

استمرار ظاهرة الكثافات في الفصول بأغلب المدارس 

وأكد عضو مجلس النواب، أن ظاهرة الكثافات الكبيرة فى بعض المدارس ما زالت مستمرة، فضلا عن العجز الصارخ فى أعداد المعلمين.

هناك حاجة إلى بناء مدارس جديدة لاستيعاب التلاميذ

وشدد النائب على أهمية الإسرع فى بناء مدارس جديدة في المناطق الأكثر كثافة وإعادة تأهيل المعلمين ماديًا ومهنيًا، فضلا عن تحديث المناهج لتكون قائمة على الفهم لا الحفظ وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل وإشراك أولياء الأمور في تقييم العملية التعليمية.

التعليم هو خط الدفاع الأول عن الدولة

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعليم هو خط الدفاع الأول عن الدولة، وأي إهمال فيه هو إهدار لمستقبل أجيال كاملة.

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات بشأن مراجعة التقييمات من قبل ثلاثة معلمين فقط.

وأكد «زلطة» أن ما يتداول في هذا الشأن غير صحيح تمامًا، مشددًا على أن الآليات المتبعة في عملية التقييم ما زالت كما هي دون أي تغيير.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة تقييم الطلاب في المدارس خلال العام الدراسي 2025-2026، والتي تهدف إلى تطوير منظومة التقييم وتحسين كفاءتها.

آلية تقييم الطلاب في المدارس

أوضحت الوزارة أنه يجب على جميع المدارس أن تعكس صورة تليق بمكانة مصر التعليمية، من خلال رفع نسب الحضور وتقديم تقييمات دقيقة تعبر عن أداء الطلاب الحقيقي، على مدار خمسة أيام أسبوعيًا.

وأكدت أن التقييمات ينبغي أن تكون واقعية ومبنية على المشاركة الفعلية داخل الفصول، حفاظًا على مصلحة الطلاب التعليمية، مع ضرورة الالتزام بتطبيق أعمال السنة وربطها بالحضور والمشاركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم تطوير التعليم التقييمات المدارس المعلمين

مواد متعلقة

نائب ينتقد التعليم في سؤال برلماني بسبب مشكلات نظام التقييم

بسبب كراسة التقييمات، نقل معلمة اعتدت على طالبة وأهانتها في مدرسة بالدقهلية

ضغوط التقييمات تثير استياء أولياء الأمور.. التعليم تنفي تغيير آليات المراجعة وتؤكد أهمية ربط الطالب بالحضور والمراجعة.. وخبراء: مهمة للصفوف الأولى

التعليم تكشف خطة وضع التقييمات للطلاب في المدارس

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

مودرن سبورت يلتقي القناة في كأس مصر بالظهور الأول لـ أحمد سامي

بدء التصويت في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف وانخفاض جديد في الخيار

وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل

البترول تنفذ تجربة وهمية في معمل ميدور لتعزيز الاستجابة للطوارئ

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

النقض تؤيد إعدام المتهمين بقتل طبيب الساحل

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين، تعرف على رأي الإفتاء

في ذكرى تولي الشيخ مصطفى عبد الرازق مشيخة الأزهر، عالم الدين الذي أعاد للفلسفة الإسلامية روحها 

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads