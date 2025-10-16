الخميس 16 أكتوبر 2025
التعليم تكشف خطة وضع التقييمات للطلاب في المدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة وضع التقييمات للطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2025-2026.

 

تقييمات الطلاب في المدارس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه على جميع المدارس أن تعكس صورة تليق بمكانة مصر من خلال نسب حضور مرتفعة، وتقييمات دقيقة للطلاب موزعة على مدار خمسة أيام أسبوعيًّا، وأن التقييمات يجب أن تكون حقيقية ومعبرة عن أداء الطلاب الفعلي، حفاظًا على مصلحتهم التعليمية، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق أعمال السنة وربطها بالحضور والمشاركة الفعلية للطلاب داخل الفصول.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أهمية التشجير داخل المدارس، والعناية بالمساحات الخضراء بما يحقق بيئة تعليمية صحية ومحفزة للتعلم،وضرورة الاستعانة بمدارس التعليم الفني في أعمال الصيانة والتجميل داخل المدارس بالتعاون مع المحافظات.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسب حضور الطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2025-2026.

 

نسب حضور الطلاب في المدارس 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بلغ متوسط حضور الطلاب نحو 87.5%، مشيرًا إلى أن نسب الحضور كانت في العام قبل الماضي لا تتجاوز 15%، وارتفعت العام الماضي إلى ما بين 80 % و85%، لتصل هذا العام إلى ما بين 85% و90%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذا التقدم الملحوظ يعكس جهود المديريات التعليمية في الميدان.

