بسبب كراسة التقييمات، نقل معلمة اعتدت على طالبة وأهانتها في مدرسة بالدقهلية

18 حجم الخط

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية التحقيق في واقعة اعتداء معلمة على طالبة بمدرسة إعدادية بنات بمدينة المنصورة، وقررت نقل المعلمة من المدرسة تنفيذًا للإجراءات القانونية المتخذة ضدها، وأكدت المديرية أنه تم تنفيذ قرار النقل فعليًا إلى مدرسة أخرى بالمنصورة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام ولية أمر الطالبة "ج و" المعلمة بالتعدي على ابنتها بالضرب المبرح داخل الفصل أمام زميلاتها، ما تسبب في إصابتها بفصل في عظمة الترقوة بالذراع اليمنى وغيابها عن الدراسة لمدة 6 أسابيع.

وأوضحت ولية الأمر أن الخلاف بدأ بسبب كراسة التقييمات، قائلة: «البنت كانت شايلة الكراسة، المدرسة زعقت وضربتها قدام زميلاتها، والضرب تسبب في إصابتها بفصل في الترقوة».

وأضافت أنها عندما توجهت إلى المدرسة لمعاتبة المعلمة، فوجئت بها «تضرب بنتي بالألم على وشها قدامي»، ما دفعها لتقديم شكوى رسمية في الإدارة التعليمية.

وأشارت إلى أنها تنازلت عن الشكوى بعد تدخل بعض الأشخاص وخوفًا على مستقبل ابنتها، إلا أن المعلمة بدأت بعد ذلك في معاملة الطفلة بطريقة غير لائقة داخل الفصل، وهددت باقي الطالبات قائلة: «اللي يفكر يعمل زي جنا، هعمل فيه زي ما عملت معاها».

وأكدت ولية الأمر أنها قدمت شكوى جديدة للنيابة الإدارية بعد تدهور الحالة النفسية لابنتها، قائلة: «بنتي كانت بطلة جودو، بس اللي حصل كسرها نفسيًا، مش قادرة تذاكر ولا تمتحن، وبطلب بحقي».

من جانبه، شدد تعليم الدقهلية على أنه لا تهاون في وقائع التعدي أو الإساءة للطلاب، مؤكدًا التزامه باتخاذ الإجراءات القانونية كافة لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحترمة لجميع الطلاب.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.