السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لـ5 فبراير

المعاشات
المعاشات
18 حجم الخط

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، تأجيل دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لاتحاد المعاشات، للنطق بالحكم لجلسة 5 فبراير المقبل.

انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى

جاء ذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.

وحضر عدد من أصحاب المعاشات بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد بمدينة الرحاب.

وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

تدبير الموارد المالية لاصحاب المعاشات 

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد على عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة • المعاشات المنصرفة اصحاب المعاشات العلاوات الخاصة المحكمة الإدارية العليا

مواد متعلقة

14يناير، نظر طعون الانتخابية المحالة من المحكمة الإدارية العليا أمام النقض

بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج الـ 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب

تفاصيل أحكام الإدارية العليا الخاصة بـ 48 طعنا على نتائج انتخابات النواب

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

مودرن سبورت يلتقي القناة في كأس مصر بالظهور الأول لـ أحمد سامي

بدء التصويت في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف وانخفاض جديد في الخيار

وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل

البترول تنفذ تجربة وهمية في معمل ميدور لتعزيز الاستجابة للطوارئ

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

النقض تؤيد إعدام المتهمين بقتل طبيب الساحل

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين، تعرف على رأي الإفتاء

في ذكرى تولي الشيخ مصطفى عبد الرازق مشيخة الأزهر، عالم الدين الذي أعاد للفلسفة الإسلامية روحها 

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads