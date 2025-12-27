رئيس قسم الباثولوجي بقصر العيني: نحرص أن يكون البحث العلمي موجها لخدمة المرضى

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة هالة نجيب رئيس قسم الباثولوجي بكلية طب قصر العيني، أن إطلاق جهاز Idylla للتشخيص الجزيئي للأورام، والتمهيد لافتتاح أول وحدة متخصصة للطب الدقيق (Precision Medicine) بقصر العيني، يمثل تحولًا استراتيجيًا في منهج التشخيص.

ولفتت إلى أن الطب الدقيق يقوم على تحليل كل حالة على حدة، وتقديم تشخيص وعلاج مُخصصين وفق الخصائص الجزيئية لكل مريض.

جاء ذلك خلال اليوم العلمي الذي نظمه قسم الباثولوجي بالكلية، بحضور الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة.

تسجيل اول حالة دكتوراة بقصر العيني باستخدام جهاز Idylla

وكشفت الدكتورة هالة نجيب حسني، عن بدء أول تسجيل رسالة دكتوراه باستخدام جهاز Idylla، للتشخيص الجزيئي للأورام، لحالة تعاني من سرطان الرئة.

واكدت أن هذه الخطوة تمثل ترجمة حقيقية لربط البحث العلمي بالخدمة الطبية، وتعكس حرص قصر العيني على أن يكون البحث العلمي موجَّهًا لخدمة المرضى بصورة مباشرة وفعالة.

وأضافت رئيس قسم الباثولوجي بقصر العيني، أن جهاز Idylla سيعمل كشبكة تربط قسم الباثولوجي بجميع أقسام الكلية، موضحة أن الأورام داخل التخصصات تتنوع وتختلف، وهذا التنوع يتطلب سرعة في التشخيص واتخاذ القرار العلاجي.

واشارت إلى أن هذا يجعل وجود الجهاز أمرًا ضروريًا لتسهيل الربط بين التشخيص الجزيئي لكل حالة وبين القسم المختص بها، بما يضمن تقديم علاج دقيق وسريع لكل مريض، ويعكس شبكة متصلة من التعاون بين الأقسام المختلفة.

ويُعد جهاز Idylla من أحدث تقنيات التشخيص الجزيئي، حيث يُحدث نقلة نوعية في التعامل مع أورام الرئة، والقولون، والثدي، عبر تقديم نتائج دقيقة في أقل من ثلاث ساعات، بما يتيح قرارات علاجية أسرع وأكثر دقة، خاصة في الحالات الحرجة.

وشهد اللقاء العلمي، الذي جاء تحت عنوان «Precision Medicine… مستقبل الرعاية الصحية»، بحضور الدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجانب حضور الدكتور محسن مختار رئيس قسم الأورام، الدكتورة وفاء المتناوي أستاذة الأورام، الدكتور نعمت قاسم أستاذ المناعة بقسم الأورام، الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الأورام، الدكتورة لبنى صدقي أستاذ بقسم الأورام، والدكتور عزت صفوت أستاذ الأورام، والدكتور شادي آليا أستاذ الباثولوجي، والدكتورة بدوية بيومي، الدكتورة نعيمة مرعي، والدكتورة دلال علوي، والدكتورة دينا عمر، والدكتورة سحر عبد الحميد، وعدد من الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.