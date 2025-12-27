لضبط السوق السياحي، قرارات هامة من اتحاد الغرف قبل بداية العام الجديد

18 حجم الخط

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية مجموعة من القرارات المهمة، وذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة حسام الشاعر رئيس الاتحاد قبل أيام قليلة من بدء العام الجديد 2026.

تستهدف القرارات ضبط السوق السياحي بما يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد القومي، وتفعيل دور الاتحاد كمظلة لكافة الغرف السياحية، وكذلك تفعيل دور الاتحاد والغرف السياحية الخمس مجتمعة لمواجهة أية ممارسات داخل أي نشاط سياحي قد تضر بالسوق وتؤثر على الدخل القومي لمصر من صناعة السياحة.

القرارات ضبط السوق السياحي

وتضمنت القرارات تشكيل لجنة " التسوية الودية للمنازعات في مجال النشاط السياحي " وتستهدف السعي وبقوة لحل أية مشاكل قد تنشأ بين المنشآت والمشروعات السياحية المختلفة قبل أن تتفاقم وتصل إلى نزاع قضائي.

كما تضمنت القرارات التي أصدرها المجلس تشكيل لجنة "الانضباط المهني وضبط آليات السوق" التي تستهدف مراقبة الأنشطة السياحية المختلفة من قبل الاتحاد وغرفة الخمس، ووضع قواعد لضبط السوق السياحي.

تسهيل إصدار تصاريح العمل للأجانب بالمشروعات السياحية

كما قرر المجلس تفعيل الاتفاقيات المهمة ما بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة القوى العاملة وفي مقدمتها تسهيل إصدار تصاريح العمل للأجانب بالمشروعات السياحية المختلفة من خلال منصة رقمية مميزة وقوية لتحقيق هذا الهدف.

وناقش مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للاتحاد التي عرضها ايهاب عبد العال أمين الصندوق، وبعد المناقشات المستفيضة تم إقرار الموازنة من قبل المجلس.

تفعيل دور الاتحاد والغرف السياحية بصورة غير مسبوقة

ومن جانبه أكد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن إجتماع المجلس إكتسب أهمية إضافية حيث يأتي في نهاية عام حققت فيه السياحة المصرية طفرة كبيرة، وبداية عام نستهدف فيه جميعا دولة وقطاع خاص وإتحاد وغرف استمرار النمو وبمعدلات أكبر وأعلى، موضحا أن القرارات التي أصدرها المجلس قوية وكان ينتظرها القطاع منذ فترة، وسوف يكون لها تأثير إيجابي قوي للغاية لضبط السوق وحل المشاكل وإزالة المعوقات وتفعيل دور الاتحاد والغرف السياحية بصورة غير مسبوقة.

وأشار إلي أن اتحاد الغرف السياحية يشهد مرحلة استثنائية من العمل والإنجاز والتفاعل مع الغرف والقطاع الخاص انطلاقا من حرص أعضاء المجلس على بذل أقصى جهد لخدمة القطاع السياحي وبالتالي خدمة اقتصادنا القومي.

وأضاف رئيس الاتحاد أن الاجتماع وبخلاف القرارات المهمة التي صدرت فإنه قد ناقش عدد من الموضوعات المهمة والحيوية التي تهم القطاع السياحي، وتستهدف تلك المناقشالت وضع تصور شامل وواقعي لحل أية مشاكل متوقع أن تواجه السياحة المصرية بالعام الجديد حتي تستمر في انطلاقتها.

وأشار الشاعر إلى أنه تم الاتفاق على التواصل المثمر والمستمر مع كافة الوزارات والقطاعات التي يرتبط عملها ومسؤولياتها بصناعة السياحة وفي مقدمتها بالطبع وزارة السياحة والأثار بكافة هيئاتها وقطاعاتها المختلفة، حيث يشهد التعاون والتنسيق بين الاتحاد والوزارة نموا متزايدا ومعمقا لخدمة القطاع السياحي.

كما أن هناك العديد من الوزارات والقطاعات الحكومية التي بدأت التفاعل والتعاون مع مجلس إدارة الاتحاد لخدمة صناعة السياحة في مقدمتها وزارة المالية التي سيعلن الاتحاد قريبا وبصورة متتالية مجموعة من الأخبار السارة والمهمة للقطاع السياحي بالتعاون مع وزارة المالية وكافة هيئاتها بدعم ومساندة وتعاون من وزير المالية أحمد كجوك، وكذلك وزارة القوي العاملة وغيرهما من الوزارات والهيئات والمسؤولين

الوحدة الإعلامية للاتحاد المصري للغرف السياحية

ومن جانبه، أعلن ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية قرب الانتهاء من تأسيس الوحدة الإعلامية للاتحاد ومن المنتظر تدشينها وبدء العمل بها أوائل العام المقبل ٢٠٢٦، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء تلك الوحدة أن تكون منصة إعلامية شاملة للقطاع السياحي الخاص بأثره وليس الاتحاد والغرف فقط، موضحا أنها ستقدم مختلف أشكال الإعلام المرئي والمسموع والرقمي بالتوازي مع إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للاتحاد لتكتمل المنظومة.

وأشاد تركي بالدعم الذي يوليه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد للوحدة ايمانًا منهم بأهمية الدور المنوط بها في خدمة قطاع السياحة لنشر قضاياه والمشاركة في تحقيق التوعية السياحية سواء للعاملين بالقطاع أو الجمهور، مشددا على أن الوحدة سوف تتواصل مع كافة مكونات صناعة السياحة وتقديم خدماتها للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.