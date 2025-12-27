السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على مناطق متفرقة في غزة

غزة
غزة
18 حجم الخط

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات وقصفا واسع النطاق على مناطق مختلفة في أنحاء قطاع غزة، اليوم السبت، يفترض أنها واقعة ضمن نطاق سيطرته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع المقاومة الفلسطينية.  

وذكر مراسل الجزيرة أن طائرات الاحتلال ومسيراته حلقت على ارتفاعات منخفضة من شمال مدينة رفح في المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال منذ أكثر من عام ونصف العام. 

وتابع: إن تحليق الطائرات والمسيرات مستمر منذ أكثر من ساعتين ونصف الساعة في المناطق التي ينشط فيها جيش الاحتلال شمالي مدينة رفح.

وذكرت تقارير إخبارية أن الهجوم الإسرائيلي شمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وبحريا، إذ قال شهود عيان لوكالة الأناضول للأنباء إن بحرية الاحتلال أطلقت قذائفها ونيران رشاشاتها في عرض بحر مدينة غزة، على بعد عشرات الأمتار من خيام النازحين ما أثار حالة من الخوف في صفوفهم، على حد وصفهم. 

وأضافت أنه في وسط القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية أنحاء مختلفة من المنطقة الشرقية ضمن مناطق سيطرة الجيش وفق الاتفاق.

كما أطلقت مروحيات إسرائيلية نيرانها عشوائيا صوب منازل الفلسطينيين في المنطقة ذاتها.

وجنوبي القطاع، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات عدة على أنحاء مختلفة شرقي مدينة خان يونس ضمن مناطق سيطرة الجيش. 

كما أطلقت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة صوب مناطق غربي مدينة رفح، التي تقع بالكامل تحت سيطرته.

شهيد في جباليا

واستشهد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ضمن المناطق التي انسحب منها بموجب الاتفاق، مساء أمس الجمعة.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات ما أسفر عن مقتل 410 فلسطينيين وإصابة ألف و134، وفق معطيات رسمية.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، مخلفة نحو 71 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية، وتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة المقاومة الفلسطينية

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يزعم: فلسطيني أطلق نارًا قرب السياج الأمني في رام الله

جيش الاحتلال: منفذ عملية الدهس والطعن المزدوجة في بيسان دخل إسرائيل دون تصريح

جيش الاحتلال: قتلنا شخصين اقتربا من الخط الأصفر في جنوب قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن استهداف عنصر في فيلق القدس الإيراني

وزير جيش الاحتلال: لن نخرج من غزة وسنقيم منطقة أمنية داخل القطاع

جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف شرق خان يونس وغارات على رفح

الأكثر قراءة

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب تونس ضد نيجيريا والقنوات الناقلة

بدء التصويت في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف وانخفاض جديد في الخيار

مودرن سبورت يلتقي القناة في كأس مصر بالظهور الأول لـ أحمد سامي

طلائع الجيش يواجه كهرباء الإسماعيلية في ثمن نهائي كأس مصر

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حبس ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل الزوج بالجيزة

بعد التأهل لدور الـ 16 بأمم إفريقيا، حسام حسن يفكر في إراحة هذا الخماسي أمام أنجولا

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى تولي الشيخ مصطفى عبد الرازق مشيخة الأزهر، عالم الدين الذي أعاد للفلسفة الإسلامية روحها 

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads