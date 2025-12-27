جيش الاحتلال يزعم: فلسطيني أطلق نارًا قرب السياج الأمني في رام الله

18 حجم الخط

زعم جيش الاحتلال أن فلسطينيا أطلق النار قرب السياج الأمني في منطقة حاجز حشمونائم بمحافظة رام الله، دون وقوع إصابات في صفوف قواته.

وأضاف الجيش، في بيان، أن قوات كبيرة هرعت إلى المنطقة فور الحادث، وبدأت أعمال تمشيط واسعة بحثا عن مطلق النار، مشيرا إلى فرض طوق أمني على عدد من القرى المحيطة بمكان الواقعة.

عملية طعن بيسان

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أمس الجمعة، أن منفذ عملية الدهس والطعن المزدوجة في بيسان تسلل إلى إسرائيل ولا يحمل تصريح دخول.

وقتل مستوطنان إسرائيليان وجرح 6 آخرون أمس في عملية طعن ودهس قرب منطقة بيسان في شمال شرق القدس.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان أنه ورد بلاغ قبل قليل عن حادث طعن قرب عين حارود، أسفر عن إصابة امرأة، مشيرة إلى أن منفذ العملية استقل سيارة من مكان الحادث باتجاه مدينة العفولة.

وأعلنت أنه تم إيقاف السيارة المشتبه بها قبل قليل قرب مدينة العفولة، وتم تحييد المشتبه به، وتتواجد شرطة المنطقة الشمالية في الموقع، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.

من جهتها، أفادت القناة 12 العبرية بأن منفذ عملية الطعن دهس أيضا مستوطن يبلغ من العمر 70 عاما.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن العملية في بيسان حدثت في 3 مواقع وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 6 آخرين.

محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

أفادت محافظة القدس بأن 456 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت المحافظة أن الاقتحامات تمت على شكل مجموعات متتالية، حيث أجرى المستوطنون جولات استفزازية داخل باحات المسجد، وسط تشديد الإجراءات الأمنية على المصلين، وفرض قيود على دخولهم.

الاحتلال يعتقل شابين فلسطينيين تزامنا مع عملية هدم مبانٍ في سلوان بالقدس

واعتقلت قوات الاحتلال، شابا وفتى فلسطينيين تزامنا مع عملية هدم للمباني في سلوان بالقدس.

وأفادت القناة 14 العبرية، أمس الأحد، بأن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل صدق على خطة لإنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية.

مصر تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة جديدة

مؤخرا، أدانت مصر بأشد العبارات استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في سياساتها الاستيطانية غير القانونية، وآخرها المصادقة على تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة؛ بما يُعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.

وجددت مصر، في بيان عبر وزارة الخارجية، رفضها الكامل لكافة أشكال التوسع الاستيطاني، باعتباره عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما يسهم في إحياء المسار السياسي وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.

