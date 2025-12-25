الخميس 25 ديسمبر 2025
عصام كامل

جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف شرق خان يونس وغارات على رفح

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف واسعة في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، تزامنا مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نيران الرشاشات الثقيلة، بحسب القاهرة الإخبارية.

وفي السياق ذاته، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسط تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.

 

إصابة طفلة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في وسط غزة

أعلنت مستشفى شهداء الأقصى، مساء أمس الأربعاء، إصابة طفلة برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

إسرائيل تشن غارات جوية على مناطق متفرقة شرق وجنوب غزة

شنت مقاتلات إسرائيلية عدة غارات جوية على مناطق متفرقة شرقي مدينة غزة، وتحديدًا في حيّ التفاح، الذي يشهد منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء قصفًا جويًا عنيفًا ومتواصلًا، دون وضوح طبيعة الأهداف المستهدفة، علمًا بأن هذه المناطق تقع ضمن ما يُعرف بالمنطقة الصفراء الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

 

إطلاق نار كثيف من الدبابات والزوارق الحربية التي اقتربت من سواحل مدينة رفح الفلسطينية

وفي جنوب القطاع، قصفت الدبابات الإسرائيلية بعدة قذائف مدفعية مناطق متفرقة في المنطقة الفاصلة بين محور موراج ومنطقة المواصي، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الدبابات والزوارق الحربية التي اقتربت من سواحل مدينة رفح الفلسطينية، بمشاركة الطائرات المسيرة.

فيما أكد شهود عيان بحسب العربية الحدث، أن الطيران الإسرائيلي استهدف خمسة مواقع في مناطق متفرقة بمحافظة رفح الفلسطينية، لا سيما في محيط حيّ الجنينة، في ظل عمليات بحث متواصلة ينفذها جيش الاحتلال عن مقاتلي حماس داخل أنفاق رفح الفلسطينية.

