النيابة تستمع لحارس عقار بالزيتون شهد مصرع فتاة بعد انحشارها بالمصعد

استمعت نيابة الزيتون إلى أقوال حارس عقار شهد مصرع فتاة إثر انحشارها بين الحائط والأسانسير داخل عقار في منطقة الزيتون.

وقال حارس العقار: إنّ المصعد سليم ولا يوجد به أي أعطال، مشيرًا إلى أنه تم عمل الصيانات اللازمة قبل الحادث بفترة وأن ما حدث عرضي والأسانسير تم سحبه أثناء ركوب الفتاة فانحشرت بينه وبين الحائط.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث في عقار سكني بنطاق دائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والإسعاف إلى مكان الحادث.

بالفحص تبين انحشار فتاة بين الحائط والأسانسير داخل عقار وتم استخراج الجثة ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة المتوفية وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر ترصد فيتو لقرائها، خطوات الإبلاغ والتصرف الصحيح عند الاحتجاز داخل المصعد، وكيفية التعامل عند قطع الكهرباء أثناء التواجد داخل الأسانسير، في السطور التالية:

خطوات الإبلاغ والتصرف الصحيح عند الاحتجاز داخل الأسانسير

اتصل برقم الدفاع المدني (مثل 998) إذا لم تستجب الوسائل الداخلية أو كنت بمفردك.

أبلغهم بموقعك وعدد الأشخاص المحتجزين.

لا تحاول فتح الأبواب أو الخروج بنفسك أبدًا، اترك الأمر للمختصين.

إذا كنت مع شخص آخر، حاول تهدئته وتذكيره بأن المساعدة قادمة.

تجنب فتح باب المصعد بالقوة لمنع حدوث أي تفاقم للمشكلة، أو تعريض حياتك للخطر.

إذا شعرت بأنه يهبط قليلًا، فمن المهم عليك الإمساك بخط الجزء الداخلي من المصعد مع ثني ركبتيك، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى إبطاء تأثير سقوطه وقد ينقذ حياتك أثناء الأزمة.

لا تفزع، فالذعر يقلل من قدرتك على التفكير بوضوح.

استخدم زر الجرس أو زر الهاتف داخل الكابينة للتواصل مع الأمن أو الصيانة بالمبنى فورًا.

خطوات التعامل عند انقطاع الكهرباء داخل الأسانسير



- لا تحاول فتح الأبواب أو الصعود من المصعد، من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الإصابة ويعرضك للخطر إذا عاد التيار الكهربائي للأسانسير فجأة.

حافظ على هدوئك، بالشعور بالقلق أو التوتر قد يعقد الأمر ويتحول من مجرد احتجاز بعض الوقت في المصعد إلى نوبة من نوبات الذعر.

- خذ نفسًا عميقًا وأخرجه بهدوء مع إراحة جسدك.

- ابحث عن زر التنبيه أو الاتصال على اللوحة الموجودة في المصعد، أو قد يكون مجرد جرس إنذار أو رمز هاتف، قم بالضغط على هذا الزر لإعلام صيانة المبنى بأنك عالق في المصعد.

- إن لم يكن هناك زر إنذار فقد يكون هناك هاتف طوارئ في المصعد للاتصال للحصول على المساعدة.

