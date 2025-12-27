السبت 27 ديسمبر 2025
حبس متهم بتزوير شهادات جامعية بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس متهم اصطناع وتزوير الشهادات الجامعية والمؤهلات الدراسية، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

القبض على المتهم بالجيزة 

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية  كشفت ملابسات نشاط إجرامي تخصص في اصطناع وتزوير الشهادات الجامعية والمؤهلات الدراسية والترويج لبيعها مقابل مبالغ مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، بمزاولة هذا النشاط غير المشروع لتحقيق أرباح مادية. 

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته عدد من المستندات والشهادات المزورة، بالإضافة إلى جهاز لاب توب وهاتف محمول، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل رقمية تؤكد نشاطه الإجرامي، فضلًا عن ضبط مجموعة من الأوراق والأدوات والخامات المستخدمة في أعمال التزوير.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

