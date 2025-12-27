وضع حدا لسلسلة انتصاراتنا، أول تعليق من الركراكي على تعادل المغرب مع مالي

السبت 27 ديسمبر 2025
أكد وليد الركراكي المدير الفني لـمنتخب المغرب، أن التعادل مع مالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية يمكن اعتباره أمرًا إيجابيًّا كونه قد وضع حدًّا لسلسلة انتصارات المنتخب المغربي.

وقال الركراكي عقب المباراة: "المواجهة كانت حماسية للغاية، ولعبنا بالطريقة المناسبة، لكن لا تزال هناك مواقف نحتاج فيها إلى مزيد من الفعَّالية".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "كنا بحاجة إلى حسم المباراة لكنها اختبار جيد لنا".

وتابع: "سيطرنا وضغطنا لكننا تعادلنا بسبب خطأ واحد كلفنا ركلة جزاء. مثل هذه المباريات تعلمنا الكثير، وبصراحة أنا أرى الإيجابيات أكثر من السلبيات".

ورفع المغرب، الذي افتتح البطولة بالفوز 2-صفر على جزر القمر، رصيده في صدارة المجموعة إلى أربع نقاط ويليه مالي ‌وزامبيا برصيد نقطتين لكل منهما بينما تتذيل جزر القمر المجموعة بنقطة واحدة.

ويُحسم التأهل عبر الجولة الثالثة حينما يلتقي المغرب مع زامبيا ومالي مع جزر القمر.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 1 - 1 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بعدما تقدم إبراهيم دياز للمغرب من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وعادل لمالي لاسين سينايويكو بركلة جزاء أيضا في الدقيقة 64.

وتوقفت سلسلة انتصارات المغرب في جميع المنافسات عند 19 مباراة متتالية بالتعادل مع مالي.

وجاء ترتيب مجموعة المغرب (المجموعة الأولى) من بطولة كأس الأمم الإفريقية كالتالي:

المغرب  (4 نقاط).

مالى (نقطتين).

زامبيا (نقطتين).

جزر القمر (نقطة واحدة).

