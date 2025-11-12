الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ريهام حجاج: كنت هطلع عمرة وغيرت رأيي علشان مهرجان القاهرة

ريهام حجاج، فيتو
ريهام حجاج، فيتو
18 حجم الخط

قالت الفنانة ريهام حجاج إنها كانت تنوي أداء العمرة، لكنها قررت تأجيلها من أجل حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة تقديرها الكبير لهذا الحدث الفني العريق.

 

ريهام حجاج: "قررت أحضر المهرجان بدل العمرة"

وقالت ريهام حجاج في تصريحاتها على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46: "كنت عاملة حسابي أطلع عمرة، وبعدين قلت لأ، هحضر حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".
 

وأضافت أن المهرجان يمثل قيمة فنية كبيرة ويُعد واجهة مشرفة للسينما المصرية أمام العالم.

ريهام حجاج: "أعشق فيلم الحفيد وتمنيت أجسد دور ميرفت أمين"

وعبّرت ريهام حجاج عن عشقها للأعمال الكلاسيكية، قائلة:"بعشق فيلم الحفيد، وأتمنى يتم ترميمه من جديد، وتمنيت في يوم من الأيام أعمل دور الفنانة ميرفت أمين فيه".

ريهاح حجاج: "ماقدرش أعيش من غير راجل.. وأحب الزواج والاستقرار"

وفي تصريحاتها الشخصية الجريئة، أوضحت ريهام حجاج: "الناس بتتجوز وأنا مقدرش أعيش من غير راجل، بحب الزواج والاستقرار جدًا، وده بالنسبالي مصدر أمان وسند في الحياة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريهام حجاج الفنانة ريهام حجاج مهرجان القاهرة حفل افتتاح مهرجان القاهرة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي فيلم الحفيد ميرفت أمين

مواد متعلقة

هالة سرحان وميس حمدان ورشا مهدي على ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

لبلبة: كان نفسي أخلف 3 أطفال

ليلى علوي: مهرجان القاهرة الأقرب لقلبي وأحلم بإنتاج عربي مشترك

مسلسل توابع، ريهام حجاج مطاردة من رجال الشرطة

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة ورعد وبرق

غزيرة ورعدية، خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس

ائتلاف رئيس الوزراء يتقدم، بدء إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب في العراق

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن قتل الشرطة مواطنين فى أسوان بدون وجه حق

انتشال جثة شاب من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

زيارة مفاجئة لقطة مصرية صغيرة إلى مقر السفارة الألمانية، ما القصة؟ (صور)

مصدر: الزمالك يقترب من ضم حامد حمدان رغم محاولات الأهلي لخطفه

الفنان محمد عصمت يشارك في مهرجان المسرح العربي

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نستشعر نعم الله علينا؟ إمام مسجد سيدنا الحسين يوضح (فيديو)

الإفتاء: 3 شروط يجب توافرها في الزي الشرعي للفتاة (فيديو)

هل يجوز قصر صلاة الفجر مع الظهر أثناء السفر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية