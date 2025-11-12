ريهام حجاج: كنت هطلع عمرة وغيرت رأيي علشان مهرجان القاهرة

18 حجم الخط

قالت الفنانة ريهام حجاج إنها كانت تنوي أداء العمرة، لكنها قررت تأجيلها من أجل حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة تقديرها الكبير لهذا الحدث الفني العريق.

ريهام حجاج: "قررت أحضر المهرجان بدل العمرة"

وقالت ريهام حجاج في تصريحاتها على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46: "كنت عاملة حسابي أطلع عمرة، وبعدين قلت لأ، هحضر حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".



وأضافت أن المهرجان يمثل قيمة فنية كبيرة ويُعد واجهة مشرفة للسينما المصرية أمام العالم.

ريهام حجاج: "أعشق فيلم الحفيد وتمنيت أجسد دور ميرفت أمين"

وعبّرت ريهام حجاج عن عشقها للأعمال الكلاسيكية، قائلة:"بعشق فيلم الحفيد، وأتمنى يتم ترميمه من جديد، وتمنيت في يوم من الأيام أعمل دور الفنانة ميرفت أمين فيه".

ريهاح حجاج: "ماقدرش أعيش من غير راجل.. وأحب الزواج والاستقرار"

وفي تصريحاتها الشخصية الجريئة، أوضحت ريهام حجاج: "الناس بتتجوز وأنا مقدرش أعيش من غير راجل، بحب الزواج والاستقرار جدًا، وده بالنسبالي مصدر أمان وسند في الحياة".

