الصومال على عتبة التحول السياسي.. سكان مقديشو يختبرون الديمقراطية بعد 56 عاما من الغياب.. إرهاب داعش وحركة الشباب يثير المخاوف.. واستقرار هش تحكمه توازنات داخلية وقبلية

بعد أكثر من نصف قرن على آخر اقتراع شعبي، عاد الصومال أمس إلى صناديق الانتخابات المباشرة في العاصمة مقديشيو، في خطوة تعد اختبارا حاسما لمسار الاستقرار السياسي، وسط واقع أمني معقد تفرضه تحديات الجماعات الإرهابية وتوازنات الداخل الصومالي.

فقبل 56 عاما، وتحديدا في عام 1969، أجر الصومال آخر انتخابات مباشرة قبل أشهر من سيطرة الرئيس الأسبق محمد سياد بري على الحكم في انقلاب قاده إلى البقاء على مقعد الرئاسة حتى أطاحت به حركات تمرد قبلية في عام 1991، ليدخل البلد الذي تذهب بعض الآراء إلى أنه اشتق اسمه من عبارة "اذهب واحلب" في إشارة إلى وفرة الماشية على أراضيها وكرم أهلها، حربا أهلية امتدت حتى عام 1996.

أول انتخابات صومالية مباشرة

وعلى الرغم من الانتخابات التي شهدها الصومال في عام 2004، إلا أن هذه الانتخابات كانت "غير مباشرة"، حيث استهدفت تعزيز التوافق بين القبائل المتنافسة في مواجهة حركات مسلحة؛ واعتمدت على انتخاب ممثلي القبائل لأعضاء البرلمان، الذي يتولون بدورهم مهمة انتخاب رئيس للبلاد، والذي يتولى تعيين رئيس لبلدية مقديشو.

أما الانتخابات التي جرت أمس، فهي أول انتخابات مباشرة يشارك فيها الشعب الصومالي لانتخاب المجالس المحلية بالعاصمة مقديشو؛ وينظر لانتخابات مقديشو، وهي المدينة التي ⁠يبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثة ملايين نسمة والتي تحسنت الأوضاع الأمنية بها خلال السنوات القليلة ‌الماضية، أنها بمثابة اختبار قبل إجراء انتخابات ‍مباشرة على المستوى الوطني.

منافسة قوية بين المرشحين

وبحسب التقارير المعلنة، فقد شارك في الانتخابات 1605 مرشحا، تنافسوا على 390 مقعدا بالمجالس المحلية بمقديشو؛ وهي المجالس التي ستختار رئيسا لبلدية مقديشو على العكس مما كان يجري في السابق حيث كانت مهمة اختيار رئيس البلدية جزءا من مهام رئيس الدولة.

وبحسب وكالة "رويترز"، ينظر إلى انتخابات الأمس على أنها "تظهر أن الصومال يعاود الوقوف على قدميه، وأن تلك الخطوة ستفتح الباب أمام انتخابات أوسع تجري في جميع أنحاء الصومال خلال 2026، وليس مقديشو وحدها؛ حيث توصل الرئيس حسن شيخ محمود في أغسطس 2025 إلى اتفاق مع بعض قادة المعارضة ينص على أنه بينما سيجري انتخاب النواب مباشرة في عام 2026، سيظل البرلمان هو من يختار الرئيس.

وعلى الرغم من أن المعارضة كانت ترى في هذا الاتفاق محاولة لبقاء الرئيس الصومالي الحالي في السلطة، إلى أن التحديات التي تواجهها الصومال، البالغ عدد سكانها 19.9 مليون نسمة، جعلت من هذا الاتفاق أمرا لا مفر منه.

حركة الشباب الصومالية

يشير تقرير نشره "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب"، إلى نشاط عدد من التنظيمات الإرهابية في الصومال، وأهمها "حركة الشباب" والتي تعد أحد أخطر الحركات الإرهابية في القرن الإفريقي، حيث أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة، وشنت حربا مفتوحة ضد الحكومة الانتقالية، وسيطرت على كثير من البلدات والمدن الاستراتيجية، قبل أن تتدخل الإدارة الأمريكية وتوجه لها ضربات جوية مركزة، وصنفتها على أنها منظمة إرهابية في 13 مارس 2008.

تصاعد قدرات حركة الشباب رغم الجهود الدولية لدحرها

وتتمتع حركة الشباب بقدرة كبيرة على تنفيذ هجمات معقدة وغير تقليدية داخل الصومال، بما في ذلك داخل العاصمة مقديشو، حيث حاولت اغتيال الرئيس في 18 مارس 2025، وتدير شبكات ابتزاز متطورة، وعمليات تجنيد قسري، وآلة دعائية فعالة.

عناصر تابعة لتنظيم داعش في الصومال

وتحتفظ حركة الشباب بتلك الفعالية على الرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات الصومالية والدولية للحد من عمليات الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي كان آخرها القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة مؤخرا لمد عمل قوة الدعم والاستقرار التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال حتى 31 ديسمبر 2026؛ وهي قوة تضم 11 ألفا و826 عنصرا بزي رسمي، من بينهم 680 شرطيا.

هجمات حركة الشباب تمتد إلى دول الجوار

لا تتوقف الجرائم الإرهابية الكثيرة التي ترتكبها حركة الشباب عند الحدود الصومالية، وإنما تمتد إلى دول الجوار؛ حيث تشير التقارير الإعلامية إلى أن حركة الشباب لا تزال تمثل أكبر تهديد فوري للسلام والاستقرار في الصومال والمنطقة، ولا سيما كينيا؛ حيث نفذت الحركة هذا العام في المتوسط نحو 6 هجمات شهريا داخل كينيا، تركز معظمها في مقاطعتي "مانديرا" و"لامو" المتاخمتين للصومال؛ ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لأوغندا والتي ترى الحركة أنها بمثابة "هدف مشروع" لهجماتها.

تعاون حركة الشباب مع تنظيمي "بوكو حرام" و"الهجرة"

تؤكد معلومات أجهزة الأمن المختلفة ضلوع حركة الشباب في التدريب البدني واللوجستي لأفراد جماعتي "بوكو حـرام" و"الهجـرة"، حيث أظهرت تلك الجرائم مدى اتـساع نطـاق عملياتها وقـدرتها علـى التجنيـد وإبرام التحالفات العابرة للحدود التي مكنتها من تنفيذ جرائم أوســع نطاقا وتأثيرا هدفها زعزعـــة الاســتقرار في القارة الإفريقية كلها، وفق "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".

دواعش الصومال ونشاط عبر الحدود

لا تتوقف مشكلة التنظيمات الإرهابية عند حدود تنظيم القاعدة، حيث ينشط تنظيم داعش في الصومال، بعدما انفصلت إحدى خلايا حركة الشباب معلنة ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية؛ ويتمركز عناصر داعش في المناطق الجبلية في "بونتلاند"، حيث أسسها “عبد القادر مؤمن” الذي تعهّد بالولاء لأبي بكر البغدادي في أكتوبر 2015؛ وتمكن من السيطرة على منطقة صغيرة في المناطق الجبلية النائية شمال الصومال، وفق تقرير "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".

عناصر داعش في الصومال هم أجانب من 30 دولة

وفي 9 ديسمبر الجاري، نقلت جريدة "ذا تايمز" البريطانية عن ضباط في وكالة الاستخبارات في بونتلاند قولهم: "إن غالبية أعضاء تنظيم داعش في الصومال هم أجانب من أكثر من 30 دولة بعيدة عن الميدان مثل الأرجنتين وكندا وألمانيا".

وأضافت أن مقاتلي داعش في الصومال يعيشون داخل شبكة من الكهوف المحصنة، ويعتمدون على ما يمكنهم اصطياده أو جمعه من "الطيور والنباتات وحتى لحم الحمير"، ويعتمدون على أساليب قتال بدائية، دون التخلي عن استخدام مسيرات، وألغام مضادة للدروع، وصواريخ بعيدة المدى، فيما حولوا بعض الكهوف إلى مستشفيات ميدانية كاملة.

وعلى الرغم من نزوح عدد كبير من أعضاء داعش في الصومال، إلا أن محاولات قادة التنظيم لا تنتهي من أجل تجنيد آخرين؛ بحسب "ذا تايمز".

