"ملكة الابتسامة" تخطف الأنظار، طرح لقطات جديدة من دراما Positively Yours

كشفت قناة Channel A النقاب عن مجموعة من الصور واللقطات الجديدة للفنانة "داسوم" من كواليس الدراما المرتقبة Positively Yours، والمقرر انطلاق عرضها في السابع عشر من يناير المقبل.

تعد دراما "Positively Yours" عمل كوميدي رومانسي مقتبس من “ويب تون” حظي بشعبية واسعة، وتدور أحداث العمل حول التبعات غير المتوقعة لموعد جمع بين رجل وامرأة، كان كل منهما قد قطع عهدا على نفسه بالابتعاد تماما عن فكرة الزواج.

تؤدي داسوم في العمل شخصية "هوانج مي ران"، وهي مديرة في فندق "تايهان"، وتتميز بكونها الصديقة المقربة والداعمة للبطلة "جانغ هي وون" والتي تؤدي دورها أوه يون سيو، وبخلاف مظهرها الأنيق والعصري، تمتلك "مي ران" شخصية باردة وصريحة للغاية.

وتتطور الأحداث بعد تعرفها على "تشا مين ووك" ويؤديه هونج جونج هيون، حيث ينسجم الثلاثة معا بسرعة، إلا أن "مي ران" تبدأ بالانجذاب نحو طبيعة "مين ووك" اللطيفة والحذرة، مما يدفعها لبدء التودد إليه بجرأة ودون تردد.

وتظهر اللقطات التي تم إصدارها مؤخرا "مي ران" وهي تستعرض سحرها بزي العمل الرسمي وتسريحة شعر مهندمة، مما يعكس طبيعة عملها، وقد أثارت إطلالتها المشرقة إعجاب المتابعين، لتؤكد استحقاقها لقب "ملكة الابتسامة".

وفي لقطة أخرى، تبرز "مي ران" بابتسامة دافئة موجهة لشخص مميز، وهي تعبر عن فلسفتها الخاصة في الحب التي تقوم على مبدأ: “لا أتمسك بمن يرحل، ولا أصد من يأتي”.

من المقرر أن يبدأ عرض الحلقة الأولى من دراما "Positively Yours" يوم 17 يناير في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت كوريا الجنوبية.

