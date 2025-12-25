طرح بوسترات دراما "?Can This Love Be Translated"

18 حجم الخط

كشفت الشركة المنتجة للدراما الرومانسية الجديدة “?Can This Love Be Translated” عن مجموعة من البوسترات التشويقية، التي تمنح الجمهور لمحة عن قصة الحب الفريدة التي ستجمع بين المترجم المتعدد اللغات "جو هو جين" والنجمة العالمية "تشا مو هي".

وأظهر البوستر الأول لحظة مفعمة بالمشاعر تجمع بين "جو هو جين" ويؤدي دوره الفنان كيم سون هو و"تشا مو هي" وتقوم بها الفنانة جو يون جونج، وتظهر في خلفية المشهد مناظر طبيعية بانورامية تجمع بين كوريا الجنوبية، اليابان، وإيطاليا، في إشارة إلى طابع العمل المتنقل ورحلة الشخصيات عبر الحدود.

كما كشفت البوسترات الفردية عن تفاصيل أعمق للشخصيات، بما في ذلك شخصية "هيرو" يؤدي دوره النجم الياباني فوكوشي سوتا، الذي يلتقي بـ "مو هي" أثناء تصوير عمل في الخارج، وتبرز الصور طبيعة العلاقة المعقدة بين الثلاثي، حيث تعتمد "مو هي" و"هيرو" بشكل كامل على "هو جين" للتواصل فيما بينهما.

دراما ?Can This Love Be Translated

تقدم الدراما مفارقة لافتة في شخصية البطل "جو هو جين"؛ فهو رجل يتقن لغات العالم بطلاقة لكنه يقف عاجزًا ومرتبكًا أمام "لغة الحب"، وفي المقابل تعاني النجمة العالمية "تشا مو هي" من صعوبة في التعبير عن مشاعرها الحقيقية رغم شهرتها الواسعة.

من المقرر أن يبدأ عرض مسلسل "?Can This Love Be Translated" رسميًّا في 16 يناير المقبل، وسط ترقب كبير من محبي الدراما الآسيوية حول العالم.

