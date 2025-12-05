طرح فرص استثمارية جديدة للتخصيص الفوري

18 حجم الخط

أعلن المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، طرح 7 قطع أراضٍ استثمارية بمساحات أقل من 5 أفدنة، وذلك للتخصيص الفوري خلال شهر ديسمبر الجاري عبر بوابة خدمات المستثمرين.

وجاءت تفاصيل الفرص الاستثمارية المطروحة كالتالي:

1- قطعة أرض رقم (39)

الموقع: مركز خدمات بيت الوطن – الامتداد الشرقي

المساحة: 4,018 م²

النشاط: تجاري إداري

2- قطعة أرض بمنطقة النوادي – الامتداد الشرقي رقم (S1)

المساحة: 10,879 م²

النشاط: تجاري – إداري – سكني

3- قطعة أرض رقم (9)

الموقع: الحي الثامن – بيت الوطن – الامتداد الشرقي

المساحة: 2,290 م²

النشاط: حضانة

4- قطعة أرض رقم (219ب)

الموقع: المنطقة الصناعية – منطقة صيانة السيارات

المساحة: 1,000 م²

النشاط: مركز خدمة وصيانة سيارات

5- قطعة أرض بدار مصر – القرنفل– التجمع الأول

المساحة: 20,507 م²

النشاط: تعليمي (مدرسة)

6- قطعة أرض رقم (18أ)

الموقع: مركز خدمات المجاورات الأربعة – التجمع الأول

المساحة: 1,113 م²

النشاط: تجاري إداري

7- قطعة أرض (جزء من قطعة 28)

الموقع: القطاع الثالث – شمال وشرق المنطقة الصناعية

المساحة: 894 م²

النشاط: تجاري إداري

وأوضح يأتي طرح هذه الفرص الاستثمارية بعد جهود مكثفة من إدارة المشروعات وادارة المساحة بالجهاز في إعداد وتجهيز الملفات الفنية اللازمة، ومراجعة الرفع المساحي، والتنسيق مع القطاعات المختصة لضمان جاهزية المواقع.



تشجيع الاستثمار داخل المدينة

أكد المهندس أحمد رشاد الشريف أن طرح هذه الأراضي يأتي في إطار خطة الجهاز لتعزيز النشاط الاستثماري والتجاري والخدمي داخل مدينة القاهرة الجديدة، وتوفير فرص حقيقية تدعم التنمية المتواصلة بالمدينة.

