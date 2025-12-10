العبور الجديدة تجري القرعتين العلنيتين الثالثة والرابعة والعشرين لتسكين المواطنين

18 حجم الخط

شهدت مدينة العبور الجديدة، إجراء القرعتين العلنية اليدوية الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين لتسكين المواطنين ممن سددوا مقدمات الحجز، وتم الانتهاء من تسوية أوضاعهم حتى 13 نوفمبر 2025.

وقد أجريت فعاليات القرعة الثالثة والعشرين داخل نطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 (سابقًا)، وفق شرائح مساحات 276م²، 350م²، و400م²، فيما شملت القرعة الرابعة والعشرين منطقة الأمل (سابقًا) بمساحات متنوعة ٢٠٩ م ٢ - ٢٧٦ م ٢ - ٣٥٠ م ٢ - ٤٠٠ م ٢ - ٤٥٠م ٢ - ٥٠٠م٢، بما يلبي احتياجات شرائح واسعة من المتقدمين.

واستقبل المهندس محمود محمد مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، المستشارة دعاء خيري حسن، ممثل مجلس الدولة، إلى جانب قيادات هيئة المجتمعات العمرانية، ومسؤولي القطاعين العقاري والمالي بالجهاز، وممثلي شرطة التعمير، لمتابعة إجراءات السحب العلني التي اتسمت بالشفافية والانضباط.

إتاحة فرص عادلة ومتوازنة للمواطنين

بلغ عدد قطع الأراضي المطروحة خلال الفعاليتين 640 قطعة، في مؤشر واضح على التزام الجهاز بإتاحة فرص عادلة ومتوازنة للمواطنين للحصول على قطعة أرض داخل مجتمع عمراني متكامل الخدمات.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس محمود مراد أن تنظيم القرعة يأتي تتويجًا لعمل دقيق شمل مراجعة وفحص بيانات المواطنين لضمان شمولية وعدالة التوزيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد أحد مسارات الدولة لتوسيع قاعدة تملك الأراضي وتعزيز التنمية العمرانية في المدن الجديدة.

توفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين

وأشار رئيس الجهاز إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق — من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق — بالتوازي لضمان جاهزية القطع للتسليم الفوري، مؤكدًا أن تلك الأعمال تُنفذ وفق جداول زمنية دقيقة وبإشراف هندسي متواصل، بما يعكس حرص الجهاز على توفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين منذ اليوم الأول للتسلم.

ولفت مراد إلى أن الجهاز أطلق منصة إلكترونية تفاعلية للرد على استفسارات المواطنين وتسهيل الإجراءات دون الحاجة إلى التوجه لمقر الجهاز، في إطار تطوير آليات التواصل وتحسين مستوى الخدمات.

وشهدت الفعالية حضورًا لافتًا من المواطنين الذين تابعوا إجراءات السحب في أجواء اتسمت بالشفافية والتنظيم، حيث عبّر العديد منهم عن رضاهم وثقتهم في دقة الإجراءات عقب تسلمهم إخطارات التخصيص فور انتهاء فعاليات القرعة.

وحرص رئيس الجهاز على متابعة عمليات تسليم الإخطارات بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين، مستمعًا مباشرة إلى ملاحظات المواطنين واستفساراتهم، ومؤكدًا استمرار العمل على تطوير منظومة الخدمات وتيسير سبل الاستفادة منها.

وفي ختام الفعالية، أكد ممثلو هيئة المجتمعات العمرانية أن هذه القرعات تأتي ضمن سلسلة من الخطوات المتواصلة التي تستهدف توفير أراضٍ سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، دعمًا لسياسة الدولة الهادفة إلى تحقيق التوازن العمراني وتوسيع فرص التملك للمواطنين في مختلف المدن الجديدة.

