حبس المتهمين بالاستيلاء على 200 ألف جنيه من شخص بالطالبية

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بالاستيلاء على 200 ألف جنيه من أجنبي بمنطقة الطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأفادت التحقيقات بأن 3 عاطلين من أبناء دولته نفذوا الجريمة تحت تهديد السلاح، ونجحت قوات الأمن في القبض عليهم.

3 أجانب يستولون على 200 ألف جنيه من شخص بالطالبية

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد بإبلاغ عاطل يبلغ من العمر 30 سنة "أجنبي الجنسية" بتعرضه للسرقة، أفاد فيه أنه تعرف على أحد الأشخاص عن طريق معارفه من أبناء دولته لرغبته فى تغيير عملة مصرية إلى عملة دولته لإرسالها إلى أهله.

فقام بالتواصل هاتفيا مع شخص واتفقا على لقائه بمنطقة الطالبية، وعند حضوره إلى المكان المحدد وبحوزته حقيبة بها 200 ألف جنيه، فوجئ بقدوم سيارة ملاكى ونزول 3 أشخاص منها، وقاموا بالاستيلاء على الحقيبة تحت تهديد السلاح واستقلوا السيارة وفروا هاربين.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين وبحوزتهم المبلغ المالي، وتبين أن جميعهم يحملون نفس جنسية الضحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.