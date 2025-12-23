الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
حوادث

حبس المتهمين بالاستيلاء على 200 ألف جنيه من شخص بالطالبية

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو
أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بالاستيلاء على 200 ألف جنيه من أجنبي بمنطقة الطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وأفادت التحقيقات بأن 3 عاطلين من أبناء دولته نفذوا الجريمة تحت تهديد السلاح، ونجحت قوات الأمن في القبض عليهم.

3 أجانب يستولون على 200 ألف جنيه من شخص بالطالبية

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد بإبلاغ عاطل يبلغ من العمر 30 سنة "أجنبي الجنسية" بتعرضه للسرقة، أفاد فيه أنه تعرف على أحد الأشخاص عن طريق معارفه من أبناء دولته لرغبته فى تغيير عملة مصرية إلى عملة دولته لإرسالها إلى أهله. 

 

فقام بالتواصل هاتفيا مع شخص واتفقا على لقائه بمنطقة الطالبية، وعند حضوره إلى المكان المحدد وبحوزته حقيبة بها 200 ألف جنيه، فوجئ بقدوم سيارة ملاكى ونزول 3 أشخاص منها، وقاموا بالاستيلاء على الحقيبة تحت تهديد السلاح واستقلوا السيارة وفروا هاربين.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين وبحوزتهم المبلغ المالي، وتبين أن جميعهم يحملون نفس جنسية الضحية. 

