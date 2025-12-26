الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لمتابعة مباراة مصر وجنوب أفريقيا، مقاهي الإسكندرية ترفع شعار كامل العدد

الاسكندريه
الاسكندريه
18 حجم الخط

توافدت أعداد هائلة من مشجعي "عروس البحر المتوسط" لمتابعة المباراة الحاسمة التي تجمع المنتخب الوطني المصري بنظيره منتخب جنوب إفريقيا، حيث تحولت مقاهي وكافتيريات مدينة الإسكندرية، من شرقها إلى غربها، إلى ساحات جماهيرية غفيرة.

بوتين: روسيا ضاعفت إنتاج الذخائر والأسلحة بأكثر من 22 مرة منذ 2022

إجرام بالقانون (الحلقة الأخيرة).. إشادة برلمانية بحملة "فيتو" لمواجهة إشكاليات إيصالات الأمانة.. تأكيد نيابي بضرورة إجراء تعديل تشريعي.. ومطالب بحملات توعية للمواطنين

​أجواء حماسية وزحام شديد

و​منذ ساعات الظهيرة، بدأت المقاهي في مناطق محطة الرمل، والمنشية، وسيدي جابر، وفيكتوريا في استقبال الجماهير التي حرصت على حجز مقاعدها مبكرًا.

ورفعت معظم المقاهي شعار "كامل العدد" قبل انطلاق صافرة البداية بوقت طويل، مما دفع البعض للاستعانة بمقاعد إضافية على الأرصفة لاستيعاب الأعداد المتزايدة.

​وشهدت منطقة "الكورنيش" مشهدًا مهيبًا، حيث اصطفت الجماهير خلف الشاشات الكبرى التي وفرتها الكافتيريات المطلة على البحر، وسط أجواء من التفاؤل والترقب، رافعين الأعلام المصرية ومرتدين قمصان المنتخب الوطني.

​الهتافات تعلو في سماء الثغر

​ومع انطلاق المباراة، تعالت صرخات التشجيع والهتافات الحماسية "يا رب يا عالي انصر المنتخب الغالي"، حيث تفاعلت الجماهير السكندرية مع كل هجمة للمنتخب الوطني.

ولم يقتصر الحضور على الشباب فقط، بل شهدت المقاهي تواجدًا لافتًا للعائلات وكبار السن الذين حرصوا على مؤازرة "الفراعنة" في مشوارهم الأفريقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية البحر المتوسط جنوب أفريقيا وسيدي جابر الكورنيش الإعلام المصرية

مواد متعلقة

بوتين: روسيا ضاعفت إنتاج الذخائر والأسلحة بأكثر من 22 مرة منذ 2022

إجرام بالقانون (الحلقة الأخيرة).. إشادة برلمانية بحملة "فيتو" لمواجهة إشكاليات إيصالات الأمانة.. تأكيد نيابي بضرورة إجراء تعديل تشريعي.. ومطالب بحملات توعية للمواطنين

11 علامة تشير إلى الإصابة بالأمراض المناعية

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بعد مرور 75 دقيقة (صور)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

بـ 10 لاعبين، منتخب مصر يفوز علي جنوب إفريقيا ويتأهل لدور الـ16 في أمم إفريقيا (فيديو وصور)

صلاح يسجل هدف التقدم لـ منتخب مصر في شباك جنوب إفريقيا

مجموعة منتخب مصر، أنجولا يتعادل مع زيمبابوي1/1 في كأس الأمم الإفريقية 2025

أمم إفريقيا 2025، موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا والقنوات الناقلة

مجموعة مصر، أنجولا تتعادل مع زيمبابوي 1-1 في الشوط الأول

غدا، الحكم على زوجة بهاء سلطان بتهمة سب خالتها

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

100 ين ياباني تسجل 30.58 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم؟ الإفتاء تحسم الجدل

مع بداية شهر رجب، تعرف على وقت التسمية عند الذبح وحكم نسيانها

تفسير رؤية الورد بالمنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads