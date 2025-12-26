لمتابعة مباراة مصر وجنوب أفريقيا، مقاهي الإسكندرية ترفع شعار كامل العدد

18 حجم الخط

توافدت أعداد هائلة من مشجعي "عروس البحر المتوسط" لمتابعة المباراة الحاسمة التي تجمع المنتخب الوطني المصري بنظيره منتخب جنوب إفريقيا، حيث تحولت مقاهي وكافتيريات مدينة الإسكندرية، من شرقها إلى غربها، إلى ساحات جماهيرية غفيرة.

​أجواء حماسية وزحام شديد

و​منذ ساعات الظهيرة، بدأت المقاهي في مناطق محطة الرمل، والمنشية، وسيدي جابر، وفيكتوريا في استقبال الجماهير التي حرصت على حجز مقاعدها مبكرًا.

ورفعت معظم المقاهي شعار "كامل العدد" قبل انطلاق صافرة البداية بوقت طويل، مما دفع البعض للاستعانة بمقاعد إضافية على الأرصفة لاستيعاب الأعداد المتزايدة.

​وشهدت منطقة "الكورنيش" مشهدًا مهيبًا، حيث اصطفت الجماهير خلف الشاشات الكبرى التي وفرتها الكافتيريات المطلة على البحر، وسط أجواء من التفاؤل والترقب، رافعين الأعلام المصرية ومرتدين قمصان المنتخب الوطني.

​الهتافات تعلو في سماء الثغر

​ومع انطلاق المباراة، تعالت صرخات التشجيع والهتافات الحماسية "يا رب يا عالي انصر المنتخب الغالي"، حيث تفاعلت الجماهير السكندرية مع كل هجمة للمنتخب الوطني.

ولم يقتصر الحضور على الشباب فقط، بل شهدت المقاهي تواجدًا لافتًا للعائلات وكبار السن الذين حرصوا على مؤازرة "الفراعنة" في مشوارهم الأفريقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.