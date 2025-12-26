الجمعة 26 ديسمبر 2025
محافظات

إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد السكندري

الاسكندريه
الاسكندريه
شهدت انتخابات نادى الاتحاد السكندري بالإسكندرية، إقبالا كبيرا من قبل أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم الانتخابية بصناديق الاقتراع.

 

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد العملية الانتخابية داخل نادى الاتحاد السكندري، وسط انتشار أنصار المرشحين لتوزيع الدعاية الانتخابية على الناخبين.

واستخدم أنصار المرشحين بانتخابات الاتحاد السكندري الطبول والمزمار أمام بوابات النادى وتوزيع الحلوى والدعاية الانتخابية المختلفة على الناخبين.

 

٤٥ لجنة انتخابية

و بدأت عملية التصويت بعمومية الاتحاد السكندري في تمام الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة السابعة مساء بعدد ٤٥ لجنة انتخابية جرى تجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال أعضاء النادي وإتاحة عملية انتخابية منظمة.

وتجرى انتخابات الاتحاد السكندري تحت إشراف قضائي كامل، إلى جانب الإشراف الكامل من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، التي تتابع لحظة بلحظة سير العملية داخل اللجان.

يأتى ذلك لضمان الانضباط والشفافية وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للانتخابات في الأندية الرياضية.

