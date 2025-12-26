الجمعة 26 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

تفاصيل الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل بعد نقله للعناية المركزة

محيي إسماعيل
محيي إسماعيل
كشفت مصادر مقربة من الفنان  محيي إسماعيل، عن آخر تطورات حالته الصحية، وذلك بعد موجة من القلق سادت بين محبيه وجمهوره،  إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام القليلة الماضية استدعت نقله إلى المستشفى.

وأكدت التقارير الطبية والمصادر الموثوقة أن الحالة الصحية للفنان، الملقب بـ"قيصر السينما المصرية"، قد شهدت استقرارًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، بعد أن نقل محيي إسماعيل إلى غرفة خاصة للرعاية  الصحية بالمستشفى.

وكان الفنان محيي إسماعيل قد تعرض لوعكة صحية مفاجأة، مما استلزم نقله السريع إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث خضع لسلسلة من الفحوصات الطبية الدقيقة والتحاليل الشاملة للوقوف على أسباب الوعكة.

من جانبها، حرصت نقابة المهن التمثيلية، على طمأنة جمهوره، مؤكدة أن الفنان بخير وحالته لا تدعو للقلق. 

وناشدت النقابة الجميع بضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بصحة الفنانين الكبار، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنها أو عن أسرة الفنان، تجنبًا لنشر الشائعات التي تسبب إزعاجًا للفنان وذويه.

ويحظى محي إسماعيل بمكانة فنية وإنسانية خاصة، وقد ضجت منصات التواصل الاجتماعي بالدعوات له بالشفاء العاجل فور انتشار خبر مرضه.

أزمة صحية مفاجئة أحد المستشفيات التواصل الاجتماعي الحالة الصحية السينما المصرية الفحوصات الطبية الفنان محي اسماعيل

