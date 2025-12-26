تشكيل أهلي جدة المتوقع لمباراة الفتح الليلة

18 حجم الخط

استقر الألماني يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الفتح، على ملعب الأخير في مدينة الإحساء، عند تمام الساعة 3:05 مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة يسعى خلالها الراقي لمواصلة المنافسة في المراكز المتقدمة بجدول الترتيب.

وبحسب اختيارات يايسله، من المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع: ماتيو دامس، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، علي مجرشي

خط الوسط: فالنتين أتانجانا، إينزو ميلوت، فراس البريكان

خط الهجوم: جالينو، إيفان توني، ماتيوس جونسالفيس

ويخوضأهلي جدة اللقاء في ظل غيابات مؤثرة، حيث يفتقد خدمات الثلاثي إدوارد ميندي، ورياض محرز، وفرانك كيسيه، بعد انضمامهم إلى منتخبات بلدانهم للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يعاني الفتح في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط، ما يزيد من أهمية المواجهة لكلا الفريقين.

ويسعي النادي الأهلي السعودي هذا الموسم للحفاظ على نجومه وأعمدته الأساسية، بعد أن أعلن مؤخرًا تجديد عقد مدافعه التركي ميريح ديميرال لمدة 3 مواسم، ليبقى مع الفريق حتى عام 2029 بحثا عن تحقيق مزيد من البطولات.

