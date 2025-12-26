الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل أهلي جدة المتوقع لمباراة الفتح الليلة

يايسله
يايسله
18 حجم الخط

استقر الألماني  يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الفتح، على ملعب الأخير في مدينة الإحساء، عند تمام الساعة 3:05 مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة يسعى خلالها الراقي لمواصلة المنافسة في المراكز المتقدمة بجدول الترتيب.

وبحسب اختيارات يايسله، من المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع: ماتيو دامس، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، علي مجرشي

خط الوسط: فالنتين أتانجانا، إينزو ميلوت، فراس البريكان

خط الهجوم: جالينو، إيفان توني، ماتيوس جونسالفيس

ويخوضأهلي جدة اللقاء في ظل غيابات مؤثرة، حيث يفتقد خدمات الثلاثي إدوارد ميندي، ورياض محرز، وفرانك كيسيه، بعد انضمامهم إلى منتخبات بلدانهم للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يعاني الفتح في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط، ما يزيد من أهمية المواجهة لكلا الفريقين.

ويسعي النادي الأهلي السعودي هذا الموسم للحفاظ على نجومه وأعمدته الأساسية، بعد أن أعلن مؤخرًا تجديد عقد مدافعه التركي ميريح ديميرال لمدة 3 مواسم، ليبقى مع الفريق حتى عام 2029 بحثا عن تحقيق مزيد من البطولات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهلي جدة أمام الباطن أهلي جدة يايسله

مواد متعلقة

زيارة محمد صلاح إلى السعودية تثير الجدل.. هل ينضم الفرعون المصري إلى دوري روشن؟.. عروض بمليارات الدولارات بعد توتر العلاقة مع سلوت.. والهلال والاتحاد “الأبرز”

أهلي جدة السعودي يحسم مصير ميندي قبل أمم أفريقيا

الدوري السعودي، الأهلي يتقدم على القادسية 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

الأكثر قراءة

الدور الإقليمي في إعادة تشكيل النظام الدولي المعاصر

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم وانخفاض الليمون لأول مرة منذ شهر

تهاوي الصغرى بالمحافظات، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

الإمارات ترحب بالجهود السعودية لدعم الأمن والاستقرار في اليمن

رابط الموقع الإلكتروني المعتمد لشراء تذاكر المتحف المصري الكبير

بحوث الإسكان والبناء يواصل ريادته العالمية في اختبارات الخط الرابع للمترو

شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل

محمد سيد طنطاوي يوضح حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة

خدمات

المزيد

كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟

هل تتيح بطاقة بلاتينيوم خصم عند التسوق في أماكن خارجية؟

4 جنيهات في البلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025

الريال العماني يسجل 123.81 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يوضح حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة

تفسير حلم رؤية المجوهرات في المنام وعلاقتها بالحصول على مبلغ مالي كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads