المستبعدون من أراضي "بيت الوطن 10" يطالبون وزير الإسكان بمنحهم أولوية تخصيص بالمرحلة المقبلة

18 حجم الخط

ناشد عدد من المتقدمين لقطع أراضٍ ضمن برنامج بيت الوطن – المرحلة العاشرة ولم يفوزوا بتخصيص خلال المرحلة الأساسية أو التكميلية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتدخل والموافقة رسميا على منحهم أولوية وترتيبًا منفصلًا في المرحلة الحادية عشر، تأكيدا على تصريحات المتحدث الرسمي للوزارة المهندس عمرو خطاب، والتي أكد فيها توجيهات الوزير بمنح المتقدمين في المرحلة العاشرة أولوية وترتيبًا منفصلًا في المرحلة الحادية عشر.

كما أشادوا بحديث الشربيني مع الإعلامي عمرو أديب والذي أكّد فيها أنه بصدد حل المشكلة، وأكدوا أنهم قاموا بتحويل مدخراتهم منذ ما يقرب من عام أملا في الحصول علي قطعة أرض تلبي احتياجاتهم وفي انتظار قرار الوزير بإصدار تنويه رسمي يلبي طلباتهم.

متابعة ميدانية وتكثيف للعمالة

أعلن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة عن رفع درجة الاستعداد لتسليم وحدات المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

أكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة اكتوبر الجديدة، أن هناك جولات تفقدية يومية بالموقع لمتابعة معدلات الإنجاز، مشيرًا إلى صدور تعليمات مباشرة لشركات المقاولات بتكثيف العمالة والمعدات.

وأوضح سيادته أن العمل يجري حاليًا على إنهاء 2304 وحدة سكنية تمثل المرحلة الأولى من خطة تسليمات المرحلة السادسة، مؤكدًا أن تسليم هذه الوحدات لحاجزيها سيتم في المواعيد المقررة.

ربط المرافق وتنسيق الموقع

من جانبها، أفادت المهندسة إيمان شبيب، نائب رئيس الجهاز، بأن العمل لا يقتصر على البناء فقط، بل يجري حاليًا ربط المرافق الأساسية (مياه، صرف، كهرباء) وتنسيق الموقع العام (لاند سكيب) تباعًا لهذه الوحدات لضمان جاهزيتها الكاملة للسكن فور التسليم.

خدمات متكاملة للمواطنين

وأضافت المهندسة إيمان شبيب أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الخدمات لضمان حياة مستقرة للسكان؛ حيث تتم المتابعة المستمرة لإنشاء مجمع الخدمات بقطاع (ب) بمنطقة غرب المطار، والذي يضم: مدرسة تعليم أساسي وحضانة للأطفال ووحدة صحية متكاملة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الانتهاء من العمارات السكنية، تنفيذًا لرؤية الدولة في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تليق بالمواطن المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.