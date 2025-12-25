تسارع أعمال البناء بمشروع "ساوث ميد" وفق الجداول الزمنية المقررة ( فيديو )

18 حجم الخط

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن تقدم الأعمال الإنشائية بالمرحلة الأولى من مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي الغربي، حيث تجري أعمال البناء على قدم وساق في أرض المشروع، التزامًا بالجداول الزمنية المقررة لتسليم الوحدات، وفي إطار التزام طلعت مصطفى بأن تصبح "ساوث ميد" جاهزة للحياة من أول يوم لاستلام الملاك للوحدات السكنية.

وأظهر فيديو – نشرته الصفحة الرسمية لمشروع "ساوث ميد" على مواقع التواصل الاجتماعي – تقدم الأعمال الإنشائية المختلفة بمناطق الفيلات V1 وT1، حيث جارى الإنتهاء من كافة أعمال الخرسانة بالمرحلة الأولى، بالإضافة إلى تقدم أعمال الطرق والبنية التحتية، فضلًا عن سير الأعمال بالمارينا وفق الجداول الزمنية المقررة.

يمتد مشروع "ساوث ميد" على مساحة23 مليون متر مربع بالساحل الشمالي الغربي، ويجري تطويره ليكون وجهة عالمية في جنوب المتوسط ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر المتوسط كشواطئ جنوب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان، مما يضع الساحل الشمالي المصري في قلب السياحة الدولية ويعيد رسم خريطة السياحة العالمية على البحر المتوسط بما يمكله من مقومات الوجهات السياحية الفاخرة.

وتضم "ساوث ميد" مارينا عالمية لتشجيع سياحة اليخوت، وأكثر من 60 ألف وحدة سكنية متنوعة بإطلالات مميزة على البحر واللاجونز والجولف، وأكثر من ألفين غرفة فندقية، وملعب جولف عالمي، بالإضافة إلى مناطق تجارية عالمية للتسوق وأكبر مدينة ألعاب ترفيهية في الشرق الأوسط.

