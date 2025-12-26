الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

قطع المياه بالعاشر من رمضان لمدة 10 ساعات

قطع المياه، فيتو
قطع المياه، فيتو
18 حجم الخط

أعلن جهاز مدينة العاشر من رمضان، قطع المياه عن منطقة المطورين الجنوبية الصناعية اليوم الجمعة من الساعة الخامسة صباحًا لمدة 10 ساعات وذلك لتنفيذ أعمال ربط المنطقة الصناعية وإجراء أعمال صيانة لخط مياه 1400 مم المغذي لمنطقة المطورين.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة إنهاء استعداداته المكثفة لاستقبال موسم الأمطار والتقلبات الجوية المحتملة.

وفي هذا الصدد، أجرى المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، جولة ميدانية موسعة لتفقد المنشآت الحيوية بالمدينة، رافقه خلالها المهندس بيشوي القس يعقوب، نائب رئيس الجهاز، والمهندس غالي السباعي، المشرف على المحطات والتشغيل والصيانة.

 

محاور خطة الاستعداد الشتوية

شملت الجولة التفقدية روافع ومحطات الصرف الصحي، ومحطات تخفيض المنسوب، بالإضافة إلى الأنفاق والمحاور الرئيسية، حيث تم تأكيد الآتي:
جاهزية المحطات: مراجعة أعمال الصيانة الدورية لجميع روافع الصرف الصحي والتأكد من كفاءتها التشغيلية العالية.
إدارة المناسيب: التوجيه بالحفاظ على مناسيب الدخول في محطات الرفع عند أدنى مستوياتها، وذلك لتوفير أقصى طاقة استيعابية ممكنة لاستقبال كميات الأمطار المتوقعة.
تأمين التيار الكهربائي: التأكد من توافر مصادر الطاقة البديلة (المولدات) لضمان استمرار عمل المحطات بكامل طاقتها في حال انقطاع التيار الكهربائي أثناء العواصف.

الانتشار السريع: مراجعة خطة انتشار المعدات والأفراد وفرق الطوارئ، وتوزيعها في النقاط الساخنة والأنفاق والمحاور الحيوية لضمان التدخل الفوري ومنع تراكم المياه.

وشدد المهندس محمد عبد المقصود خلال جولته على ضرورة المتابعة المستمرة واليقظة التامة لكافة الأطقم الفنية، مؤكدًا أن الجهاز يعمل بكامل طاقته لتوفير سبل الأمان للمواطنين والحفاظ على البنية التحتية للمدينة من أي أضرار قد تنجم عن الظروف الجوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكتوبر الجديدة العاشر من رمضان جهاز تنمية مدينة اكتوبر الجديدة جهاز مدينة العاشر من رمضان جهاز تنمية مدينة اكتوبر جهاز مدينة اكتوبر

الأكثر قراءة

بعد حذف بـ"طلب منها"، البنتاجون يعدل بيانه بشأن الضربات ضد "داعش" في نيجيريا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مصر وجنوب إفريقيا

أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة

انخفاض كبير في نترات النشادر وارتفاع السلفات 1073 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

أمم إفريقيا، منتخب مصر يصارع اليوم جنوب إفريقيا على زعامة المجموعة الثانية

ارتفاع مفاجئ في عباد الشمس "سلايت" وانخفاض الذرة، أسعار الزيت اليوم الجمعة بالأسواق

"عناية الإسلام بالطفولة وحمايتهم من خطر الألعاب الإلكترونية"، موضوعات خطبة اليوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 123.81 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار يسجل 11600 ليرة في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads