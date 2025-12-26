قطع المياه بالعاشر من رمضان لمدة 10 ساعات

18 حجم الخط

أعلن جهاز مدينة العاشر من رمضان، قطع المياه عن منطقة المطورين الجنوبية الصناعية اليوم الجمعة من الساعة الخامسة صباحًا لمدة 10 ساعات وذلك لتنفيذ أعمال ربط المنطقة الصناعية وإجراء أعمال صيانة لخط مياه 1400 مم المغذي لمنطقة المطورين.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة إنهاء استعداداته المكثفة لاستقبال موسم الأمطار والتقلبات الجوية المحتملة.

وفي هذا الصدد، أجرى المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، جولة ميدانية موسعة لتفقد المنشآت الحيوية بالمدينة، رافقه خلالها المهندس بيشوي القس يعقوب، نائب رئيس الجهاز، والمهندس غالي السباعي، المشرف على المحطات والتشغيل والصيانة.

محاور خطة الاستعداد الشتوية

شملت الجولة التفقدية روافع ومحطات الصرف الصحي، ومحطات تخفيض المنسوب، بالإضافة إلى الأنفاق والمحاور الرئيسية، حيث تم تأكيد الآتي:

جاهزية المحطات: مراجعة أعمال الصيانة الدورية لجميع روافع الصرف الصحي والتأكد من كفاءتها التشغيلية العالية.

إدارة المناسيب: التوجيه بالحفاظ على مناسيب الدخول في محطات الرفع عند أدنى مستوياتها، وذلك لتوفير أقصى طاقة استيعابية ممكنة لاستقبال كميات الأمطار المتوقعة.

تأمين التيار الكهربائي: التأكد من توافر مصادر الطاقة البديلة (المولدات) لضمان استمرار عمل المحطات بكامل طاقتها في حال انقطاع التيار الكهربائي أثناء العواصف.

الانتشار السريع: مراجعة خطة انتشار المعدات والأفراد وفرق الطوارئ، وتوزيعها في النقاط الساخنة والأنفاق والمحاور الحيوية لضمان التدخل الفوري ومنع تراكم المياه.

وشدد المهندس محمد عبد المقصود خلال جولته على ضرورة المتابعة المستمرة واليقظة التامة لكافة الأطقم الفنية، مؤكدًا أن الجهاز يعمل بكامل طاقته لتوفير سبل الأمان للمواطنين والحفاظ على البنية التحتية للمدينة من أي أضرار قد تنجم عن الظروف الجوية.

