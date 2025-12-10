الأربعاء 10 ديسمبر 2025
حرب حضرموت، مواجهات عسكرية في محافظة اليمن النفطية وتحركات سعودية لتهدئة الأزمة

حضرموت، فيتو
حضرموت، أكد رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت اللواء محمد القحطاني أن موقف المملكة ثابت تجاه محافظة حضرموت جنوب اليمن، في دعم التهدئة ووقف الصراع.

اشتعال الصراع السياسي والعسكري فى حضرموت 

وتابع رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت اللواء محمد القحطاني، في لقاء مع مجموعة من قبائل المحافظة اليمنية، الأربعاء، أن السعودية والإمارات تبذلان كل الجهود من أجل إحلال السلام الشامل في اليمن.

 

وشدد اللواء محمد القحطاني، على أن قضية جنوب اليمن قضية عادلة لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها، مضيفًا أن "موقف السعودية هو المطالبة بخروج كافة القوات التابعة للمجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة".

وفد سعودي في حضرموت لتهدئة الأوضاع في المحافظة النفطية

وتابع رئيس الوفد السعودي: "نرفض إدخال حضرموت في صراعات جديدة لا تتحملها المحافظة"، مشيرا إلى أن المجتمع الحضرمي مسالم، والمحافظة ليست ميدانًا للصراع.

كذلك أكد اللواء القطحاني دعم "قوات درع الوطن لتولي مسؤولية وحماية المعسكرات في حضرموت والمهرة".

تصاعد التوتر فى حضرموت بين قوات النخبة والمجلس الانتقالي

يشار إلى أن التوترات تصاعدت خلال الأسابيع الماضية بين حلف قبائل حضرموت وقوات النخبة الحضرمية ووحدات أمنية أخرى، على خلفية انتشار قوات "المجلس الانتقالي" القادمة من خارج المحافظة في مواقع كانت تتولى إدارتها قوات محلية.

كما حلف أعلن القبائل سيطرته على منشآت نفطية في حقول المسيلة لحماية الثروات المحلية.

حضرموت والمهرة، فيتو
وحذر مراقبون، من أن التحركات فى حضرموت قد تفتح باب الفوضى وتهدد باستهداف النسيج الاجتماعي في واحدة من أهم المحافظات النفطية في اليمن، وسط دعوات للتهدئة وتجنب أية خطوات قد تدفع نحو صراع داخلي.

وأدت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن على محافظتي حضرموت والمهرة إلى إشعال خلاف حاد مع الحكومة المعترف بها دوليا التى تلقى دعما سعوديا، التي حذرت بدورها من أن هذه التطورات تقوّض سلطتها وتهدد وحدة القرار الأمني والعسكري.

سيطرة قوات المجلس الانتقالي على محافظتى حضرموت والمهرة

وكان المجلس الانتقالي تمكن خلال الأيام القليلة الماضية من السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، اللتين تشكلان نحو نصف مساحة الجغرافيا اليمنية، وذلك بعد أن دفع بقوات كبيرة من محافظات أخرى مثل عدن وشبوة.

وقال مصدر حكومي مقيم بعدن، في تصريح نقلتها حينها قناة "الجزيرة" القطرية، إن الحكومة غادرت إلى السعودية، احتجاجا على التوسع العسكري للمجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة.

وأضاف المصدر، أن ترك عدن من قِبل الحكومة الشرعية جاء بعد 3 أيام من مغادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة، أعقبته سيطرة قوات المجلس الانتقالي على القصر.

وشدد المصدر: "الوضع أصبح معقدا سياسيا وعسكريا، ولا ندري إلى أين تتجه الأمور".

اليمن يعلن إجراءات تقشفية صارمة على سفر الوزراء

حريق هائل بـ "مستشفى العرب" في حضرموت باليمن (فيديو)

 

 

 

 

 

