تعرف على مزايا البطاقات الائتمانية في بنك CIB

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن مزايا البطاقات الائتمانية.

ويقدم بنك CIB مجموعة متنوعة من المزايا في بطاقات الائتمان تشمل مايلي:

-حد ائتماني يصل إلى 5 أضعاف الدخل الشهري لتلبية كل احتياجات العملاء .

-فترة سماح تصل إلى 55 يوم تتيح للعملاء الفرصة للشراء الآن، والدفع لاحقًا.

-الحد الأدنى للدفع الشهري هو 5٪ فقط من المبلغ المستحق.

-إمكانية التسوق عبر الإنترنت.

-تقسيط بدون فوائد وخصومات حصرية في العديد من المتاجر.

-الانضمام تلقائيًا لبرنامج المكافآت (باستثناء بطاقة white)..

-أنظمة تقسيط مختلفة تناسب جميع الاحتياجات (للعمليات الى تتجاوز مبلغ 500 جنيه).

-إمكانية الحصول على 4 بطاقات إضافية مجانًا مدى الحياة، وذلك لتسهيل ومتابعة ومراقبة إنفاق العملاء.

ومن جانب آخر يقدم البنك التجاري الدولي CIB خدمات مصرفية ومنتجات عدَّة لتتوافق مع متطلبات العملاء في كافة الفروع التابعة للبنك وبما يلبي احتياجات متغيرة لهؤلاء العملاء.

ولعل في مقدمة هذه الخدمات المصرفية إجراء معاملات عديدة بالعملة الأجنبية في فروع البنك التجاري الدولي CIB حيث تشمل قائمة هذه المعاملات ما يلي:

معاملات العملة الأجنبية في البنك التجاري الدولي

1- التحويل من حساب عملة أجنبية إلى حساب بالجنيه المصري فقط بين حسابات العميل، لحسابات أخرى داخل البنك ولحسابات خارج البنك.

2- التحويل من حساب عملة أجنبية إلى حساب عملة أجنبية آخر، بشرط أن يكون الحسابين بنفس العملة الأجنبية، فقط بين حسابات العميل ولحسابات خارج البنك.

3- لا يمكن التحويل من جنيه مصري إلى عملة أجنبية أو من عملة أجنبية إلى عملة أجنبية مختلفة، فهذا غير متاح الآن من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

ويبحث العديد من العملاء عن تفاصيل وأسعار مصاريف السويفت التي تتم من خلال خدمة الإنترنت البنكية أو الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول في البنك التجاري الدولي CIB.

وتشمل قائمة مصاريف السويفت من البنك التجاري الدولي CIB في التعاملات عبر خدمة الإنترنت البنكي، ما يلي:

مصاريف السويفت في البنك التجاري الدولي

مصاريف السويفت: ما يعادل 10 دولارات أمريكية من خلال خدمة الإنترنت البنكية والخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول، و20 دولارًا أمريكيًّا إذا تم تنفيذه من خلال فروع البنك التجاري الدولي.

