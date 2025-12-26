الجمعة 26 ديسمبر 2025
خارج الحدود

مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)

مستشفى العودة في
مستشفى العودة في مخيم النصيرات
أعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات جنوب قطاع غزة، عن انقطاع الكهرباء بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، وذلك نتيجة منع جيش الاحتلال الإسرائيلي إدخال الكميات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى لتعطيل خدمات الطاقة في المستشفى.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى، بأن المولّدات توقفت عن العمل بالكامل بعد استهلاك آخر كميات الوقود المتاحة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن كافة أقسام المستشفى باستثناء الخدمات التي تعتمد على بطاريات احتياطية محدودة، في وقت تتزايد فيه احتياجات المرضى الوافدين وذوي الحالات الحرجة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأكدت إدارة المستشفى أن استمرار انقطاع الكهرباء يعرّض حياة المرضى للخطر، خاصة في أقسام العناية المركزة والأطفال والعمليات الجراحية، داعية المنظمات الدولية، والهيئات الإنسانية، للتدخل الفوري، والضغط على إسرائيل للسماح بدخول الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

